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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري ، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد هشام أحد أبرز المشاركين بمسابقة دولة التلاوة ، ثم عرض عدة فقرات فنية واستعراضية وإنشادية قدمها عدد من الطلاب الموهوبين و التي أظهرت إبداعاتهم الفنية.

وخلال كلمته قدم وكيل وزارة التربية والتعليم خالص شكره لمحافظ المنوفية والقيادات التعليمية، مهنئاً أبنائه المتفوقين ومشيداً بإصرارهم وتفانيهم في التحصيل العلمي ، مؤكداً أن هذا النجاح يعد ثمرة تعاون بين أولياء الأمور والمعلمين ودعم الوزارة في توفير بيئة تعليمية محفزة.

فيما أعرب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية عن اعتزازه بما حققه أبناء المنطقة الأزهرية من نتائج مشرفة ، متمنياً لهم مستقبلاً حافلاً بالإنجازات باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وسفراء للأزهر الشريف في ميادين العلم والمعرفة.

هذا وقد هنأ محافظ المنوفية أبنائه الطلاب المتفوقين أوائل الشهادات الإعدادية العامة والأزهرية وأولياء أمورهم ، مؤكداً أن هذا التكريم لا يقتصر على الاحتفاء بالتفوق الدراسي فقط بل يُجسد تقديرًا لكل طالب مجتهد ولكل أسرة ومعلم أسهموا في تحقيق هذا النجاح، داعيًاً أبناءه المتفوقين إلى مواصلة الاجتهاد والتميز والتمسك بالقيم والأخلاق ، موجهاً خالص الشكر والتقدير للقائمين على العملية التعليمية بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية لما يبذلونه من جهود مخلصة في إعداد أجيال واعية وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأختتم محافظ المنوفية فعاليات الحفل بتسليم الدروع التذكارية للطلاب المتفوقين ، مؤكداً استمرار المحافظة في دعم ورعاية النماذج المتميزة وتحفيزها على مواصلة مسيرة التفوق والإبداع بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على خدمة الوطن.

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