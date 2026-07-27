المنيا.. تمهيد وتوسعة طريق عزبة الفرنساوي بسمالوط

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء أعمال تمهيد وتوسعة طريق عزبة الفرنساوي حتى شريط السكة الحديد بمركز سمالوط، وذلك استجابةً للمطلب الذي تقدم به أهالي العزبة التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو خلال اللقاء الجماهيري مع المحافظ، وفي إطار جهود المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الطريق يمتد بطول يقارب كيلومترين، ويُعد محورًا حيويًا يربط بين قرى البيهو وعزبة الفرنساوي وأطسا المحطة، ويخدم نحو 5 آلاف نسمة، مشيرًا إلى أن أعمال التمهيد والتوسعة ستسهم في تحسين حركة المرور، وتيسير انتقال المواطنين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة لأهالي المنطقة.

وأوضح اللواء عماد كدواني أن اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها وفقًا لأولويات واحتياجات كل منطقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وفي هذا السياق، كلّف المحافظ الأجهزة التنفيذية بمركز سمالوط بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التنفيذ، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وعدم السماح بأي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين وترفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالقرى.

من جانبهم، أعرب أهالي عزبة الفرنساوي عن تقديرهم للاستجابة السريعة من محافظ المنيا والأجهزة التنفيذية، مؤكدين أن تمهيد وتوسعة الطريق يمثل مطلبًا طال انتظاره، وسيسهم في تحسين حركة التنقل بين القرى وخدمة آلاف المواطنين.

