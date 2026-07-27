قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشهر العقاري: عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على إقامة أو إعفاء
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وإحراق مسجد في طولكرم
كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026 لتجنب فصل خدمة الإنترنت
هاني أبو ريدة يستقبل السفير الباكستاني في مصر
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
صفحات ولينكات وهمية.. سقوط عصابات تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا
بعد 30 سنة خدمة بياخد 8500 جنيه.. الأطباء تفجر مفاجأة بشأن الرواتب
الرئيس السيسي: تطوير الإعلام المصري يتطلب الاستعانة بالخبرات ومواكبة التكنولوجيا
تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. تمهيد وتوسعة طريق عزبة الفرنساوي بسمالوط

تمهيد الطريق
تمهيد الطريق
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء أعمال تمهيد وتوسعة طريق عزبة الفرنساوي حتى شريط السكة الحديد بمركز سمالوط، وذلك استجابةً للمطلب الذي تقدم به أهالي العزبة التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو خلال اللقاء الجماهيري مع المحافظ، وفي إطار جهود المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الطريق يمتد بطول يقارب كيلومترين، ويُعد محورًا حيويًا يربط بين قرى البيهو وعزبة الفرنساوي وأطسا المحطة، ويخدم نحو 5 آلاف نسمة، مشيرًا إلى أن أعمال التمهيد والتوسعة ستسهم في تحسين حركة المرور، وتيسير انتقال المواطنين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة لأهالي المنطقة.

وأوضح اللواء عماد كدواني أن اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها وفقًا لأولويات واحتياجات كل منطقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وفي هذا السياق، كلّف المحافظ الأجهزة التنفيذية بمركز سمالوط بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التنفيذ، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وعدم السماح بأي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين وترفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالقرى.

من جانبهم، أعرب أهالي عزبة الفرنساوي عن تقديرهم للاستجابة السريعة من محافظ المنيا والأجهزة التنفيذية، مؤكدين أن تمهيد وتوسعة الطريق يمثل مطلبًا طال انتظاره، وسيسهم في تحسين حركة التنقل بين القرى وخدمة آلاف المواطنين.
 

المنيا محافظ سمالوط رصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الشرقاوي

رئيس المعاهد الأزهرية عن مسابقة مِئذنة: امتداد لرسالة الأزهر في خدمة العربية

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعي وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

مفتي الجمهورية يعزي شيخ الأزهر في وفاة محمد الكامل نجل شقيقته

بالصور

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد