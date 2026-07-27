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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين المنيا: إحباط محاولة تهريب طن سماد مدعم وسولار

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود، لضمان الالتزام بالضوابط التموينية، ورصد المخالفات، والتأكد من جودة السلع المتداولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين نفذت حملات رقابية مكثفة بمركز المنيا، أسفرت عن تحرير 375 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود والأنشطة التجارية المختلفة، إلى جانب إحباط محاولة تهريب طن من السماد المدعم المخصص لوزارة الزراعة قبل تداوله وبيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 276 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق بلدي مدعم ومصادرة كميات منه قبل بيعها بالسوق السوداء، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

 كما أسفرت حملات الرقابة على الأسواق عن تحرير 46 محضرًا، شملت ضبط ومصادرة سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على طن دقيق أبيض حر وطن من سماد السوبر فوسفات، وضبط كميات من اللحوم والدواجن والسجائر، وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محضر غش تجاري، ومصادرة 80 كيس سكر ناقص الوزن، ورصد مخالفات عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات على منافذ صرف السلع التموينية أسفرت عن تحرير 48 محضرًا، تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف. 

كما تم تحرير 4 محاضر في قطاع المواد البترولية، شملت ضبط محاولات لتهريب المواد البترولية، حيث تم ضبط محطة وقود قامت بصرف السولار بالمخالفة لسيارة ربع نقل محملة بالبراميل، والتحفظ على السيارة ومصادرة 580 لترًا من السولار المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط محطة وقود أخرى تعمل بالمخالفة للتعليمات ومصادرة 550 لترًا من المواد البترولية المجمعة بقصد الاتجار غير المشروع، وتحرير مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار لأحد مستودعات البوتاجاز، ومحضر لإدارة محطة وقود بدون ترخيص مع مصادرة كمية من المواد البترولية.
 

المنيا محافظ تموين حملات

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