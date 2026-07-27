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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية: لا شكاوى بلجان ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

تعليم الغربية
تعليم الغربية
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الإثنين، لجان ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية والمقرر لها 21 ألف و847 طالب وطالبة، داخل 95 لجنة موزعين على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وتستمر لمدة أسبوع.

توجيهات تعليم الغربية 


وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تحرك تنفيذي عاجل 


كما وجه "حسن" بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية، وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تطرأ أثناء فترة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، مع إخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية فوراً بما ‏يتم اتخاذه من إجراءات، وكذا ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة خلال فترة سير الامتحان.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تعليم الغربية لا شكاوي طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية

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