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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. ختام فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية المعدية في إدكو بالبحيرة

البحيرة
البحيرة
ساندي رضا

تختتم مديرية الصحة بالبحيرة، اليوم الإثنين، فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية المعدية التابعة لمركز إدكو، والتي استمرت على مدار يومين لتقديم الخدمات الطبية الشاملة لأهالي القرية والمناطق المجاورة بالمجان.

وتأتي هذه القافلة بناءً على تأكيدات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، باستمرار تنفيذ القوافل الطبية بمختلف المراكز والمدن، للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وضمان وصول الخدمات للمواطنين، لا سيما في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القافلة قدمت خدماتها للمواطنين في تخصصات طبية متنوعة شملت: “الأنف والأذن، الأسنان، الرمد، الجلدية، النساء والتوليد، الجراحة، الأطفال، الباطنة، وتنظيم الأسرة”، إلى جانب توفير خدمات الأشعة السينية ومعامل التحاليل الطبية للدم والطفيليات.

وشهدت فعاليات القافلة تقديم خدمات المبادرة الرئاسية "افحص واطمن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي والتوعية المجتمعية لنشر الوعي الصحي بين المواطنين.

يُذكر أن جميع الخدمات الطبية والعلاجية قُدمت لأهالي القرية بالمجان طوال فترة عمل القافلة، بموجب بطاقة الرقم القومي للكبار أو شهادة الميلاد للأطفال.

البحيرة قوافل طبية الكشف الطبى

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