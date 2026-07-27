بروتوكول تعاون بين صحة البحيرة والأكاديمية العربية لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان نحو الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة القطاعات الحيوية.

شهد مراسم التوقيع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج رئيس الأكاديمية، ووقع البروتوكول الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور محمد هشام عبدالمنعم عميد كلية الطب البشري بالأكاديمية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بمدينة العلمين الجديدة.

دعم برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن البروتوكول يهدف إلى دعم برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، بما يسهم في تطوير الأداء داخل القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وينص على تنفيذ برامج تدريب وتعلم نشط لأطباء كلية الطب البشري بالأكاديمية داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التابعة للمديرية، بما يتيح اكتساب الخبرات العملية، إلى جانب استفادة القطاع الصحي بالمحافظة من خبرات أساتذة وخبراء الأكاديمية، بما يعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن إعداد كوادر طبية تمتلك الكفاءة العلمية والعملية ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات، مشيرة إلى حرص المحافظة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة بما يسهم في تأهيل الكوادر وتبادل الخبرات وربط التعليم بالتطبيق العملي وفق أحدث المعايير.