محافظ القليوبية يتابع تطوير شارع الحرية أمام مستشفى القناطر العام

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، سير العمل بمشروع رصف وتطوير وتوسعة شارع الحرية أمام مستشفى القناطر العام بمدينة القناطر الخيرية، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وأعلى معايير الجودة.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ، يرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء عبد العظيم سعيد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إلى جانب مهندسي شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، ومهندسي مديرية الطرق المشرفة على التنفيذ.

واطلع المحافظ على معدلات تنفيذ الطبقة الرابطة للطريق، تمهيداً لبدء أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية النهائية، حيث يمتد المشروع بطول نحو 500 متر، وبعرض يقارب 30 متراً، ويُنفذ كطريق مزدوج في الاتجاهين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين، خاصة المترددين على مستشفى القناطر العام.

ويشمل المشروع إنشاء جزيرة وسطى مغطاة ببلاط الإنترلوك، وأرصفة جانبية للمشاة، وبلاعات لتصريف مياه الأمطار على جانبي الطريق، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام وزراعة الجزيرة الوسطى، بما يعزز كفاءة الطريق، ويحسن المظهر الحضاري للمنطقة، ويوفر بيئة مرورية أكثر أماناً وانسيابية.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من رفع أغطية ومطابق الصرف الصحي لتتوافق مع المناسيب النهائية للطريق، مع مراعاة الدقة في تنفيذ أعمال بلاط الإنترلوك وضبط مناسيبه، بما يضمن سهولة حركة المواطنين. كما وجّه بإنشاء نقطة دوران (U-Turn) بمنتصف الطريق لخدمة الاتجاهين، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية، والحد من السير عكس الاتجاه، وتعزيز عوامل السلامة على الطريق.

وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المدن والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على تكثيف معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروع في موعده المقرر، ليحقق نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات بمدينة القناطر الخيرية.