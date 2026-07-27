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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح 100% بمدارس التمريض الثانوية الفنية بالقليوبية.. وإعلان أسماء الأوائل

أوائل التمريض
أوائل التمريض
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية تحقيق نسبة نجاح 100% لطلاب الصف الثالث بمدارس التمريض الثانوية الفنية التابعة للمديرية للعام الدراسي 2025/2026، في إنجاز جديد يعكس جودة العملية التعليمية ومستوى التأهيل الذي تقدمه مدارس التمريض بالمحافظة.


جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، وبرعاية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.
وهنأت المديرية جميع الطلاب والطالبات وأسرهم بهذه النتائج المشرفة، مؤكدة أن التفوق جاء ثمرة الاجتهاد والمثابرة، ويعكس المستوى العلمي والمهاري المتميز لطلاب مدارس التمريض.
وجاء ترتيب أوائل المحافظة كالتالي:
- المركز الأول: الطالبة مروة محمد السيد خليل – مدرسة شبين القناطر (559 درجة).
- المركز الثاني: الطالبة ياسمين نور الدين غريب – مدرسة القناطر الخيرية (558.5 درجة).
- المركز الثالث: الطالبة مريم أحمد سامي محمد – مدرسة القناطر الخيرية (557 درجة).
- المركز الثالث مكرر: الطالبة هدى محمد سالم محمد – مدرسة طوخ (557 درجة).
- المركز الرابع: الطالبة ميادة خالد محمد الطوخي – مدرسة شبين القناطر (556 درجة).
- المركز الخامس: الطالبة شهد أحمد سعيد محمد – مدرسة شبين القناطر (554 درجة).
- المركز الخامس مكرر: الطالبة منة عبدالله محمد محمد – مدرسة القناطر الخيرية (554 درجة).
ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الدسوقي، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، أن هذه النتائج المشرفة تعكس نجاح منظومة تعليمية متكاملة، بفضل جهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارات المدرسية، مشيرة إلى أن مدارس التمريض تواصل إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا لدعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية وفق أعلى معايير الجودة

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