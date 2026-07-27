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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة وساعات وعطور

تهريب هواتف محمولة وساعات وعطور
تهريب هواتف محمولة وساعات وعطور
أ ش أ

 أحبطت جمارك مطار الإسكندرية الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأساور الرياضية الذكية والعطور.

وقال مصدر جمركي، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من السعودية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود جيب سري بأسفل الحقائب مخبأ داخله 20 هاتفا محمولا ماركة "آيفون" موديلات مختلفة و66 ساعة وأساور ذكية ماركات مختلفة و13 من "Magic Mouse" و 9 سماعات "AirPods 4" و7 "Google TV Streamer 4K" و 360 وصلة غليون خشبية بنية اللون و49 عبوة عطور بماركات وأحجام مختلفة.

وأضاف أن القيمة للأغراض الجمركية بلغت مليونا و661 ألفا و700 جنيه، وبلغت الرسوم المعرضة للضياع 442 ألفا و548 جنيها، والتعويضات المستحقة 605 آلاف و878 جنيها.

وأشار إلى أن جمال طه محمد مدير عام جمارك الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

جمارك مطار الإسكندرية تهريب الهواتف والساعات الذكية

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