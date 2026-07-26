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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القليوبية: تطوير وتشغيل ورشة الصيانة بمحطة معالجة كفر الشهاوي خاطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أعلن المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إعادة تشغيل ورشة الصيانة بمحطة معالجة الصرف الصحي بكفر الشهاوي خاطر التابعة لمركز كفر شكر، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها وتجهيزها ورفع كفاءة معداتها، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل ودعم منظومة الصيانة بالمحطة.


جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها رئيس الشركة بالمحطة، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على كفاءة التشغيل، في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد فودة أن إعادة تشغيل ورشة الصيانة تمثل إضافة مهمة لمنظومة العمل، لما توفره من سرعة في التعامل مع الأعطال، وتقليل فترات التوقف، ورفع كفاءة المعدات، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الإمكانات الذاتية في تنفيذ أعمال الصيانة، بما يحقق استدامة التشغيل ويحسن جودة الخدمة.
وخلال الجولة، تفقد رئيس الشركة مكونات المحطة، حيث استعرض المرحلة الأولى التي تعمل بنظام التهوية الممتدة بطاقة تصميمية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وتخدم قرى المنشأة الكبرى، والمنشأة الصغرى، والصفين، ومدينة كفر شكر، وتصفا، وكفر تصفا.
كما تابع أعمال المرحلة الثانية بالمحطة، والتي تعمل بنظام ASBR بطاقة تصميمية تصل إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم قرى جمجرة القديمة، وجمجرة الجديدة، وأسنيت، وكفر الشهاوي.
وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية والاستفادة القصوى من ورشة الصيانة بعد تطويرها، للحفاظ على كفاءة المعدات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الجودة والاشتراطات البيئية.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه القليوبية رئيس شركة مياه الشرب كفر شكر

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