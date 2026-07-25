ضبط طن طحينة و21600 قطعة كيك مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط طن من الطحينة مجهولة المصدر، إلى جانب مخزن غير مرخص عُثر بداخله على 21,600 قطعة كيك محظور تداولها بالأسواق، وذلك بناحية ميت العطار التابعة لمركز بنها.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، وبمتابعة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية.



وردت معلومات إلى مديرية التموين بشأن وجود مخزن يُدار دون ترخيص بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، إضافة إلى تداول طحينة مجهولة المصدر بالأسواق.

وكلف وكيل الوزارة إدارة تموين مركز بنها بتشكيل حملة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على 150 كرتونة بداخلها 21,600 قطعة كيك ممنوع تداولها، وتم التحفظ على المضبوطات.



وتم ضبط مصنع بالمنطقة ذاتها بداخله طن من الطحينة معبأ داخل 5 براميل سعة كل منها 200 كيلوجرام، دون أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو جهة التصنيع، وتم التحفظ عليها تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.



وحررت الحملة محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة لمواجهة الغش التجاري وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.