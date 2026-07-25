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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة القليوبية : 7800 جلسة غسيل كلوي وتطوير المنظومة العلاجية خلال 2026

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

استعرضت إدارة الكلى بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار جهود المديرية للارتقاء بمنظومة علاج مرضى الكلى وتطوير خدمات الغسيل الكلوي، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة سارة طلبة خليفة مدير إدارة الكلى.


وأكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية تواصل تنفيذ خططها لتطوير خدمات الغسيل الكلوي وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، من خلال تحديث البنية التحتية، ودعم الوحدات بالأجهزة الحديثة، والتوسع في الخدمات التخصصية، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة لمرضى الكلى.
وأوضحت الدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي، أن إدارة الكلى نجحت خلال النصف الأول من العام في تنفيذ أكثر من 7800 جلسة غسيل كلوي وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، مع استمرار أعمال المتابعة والرقابة الفنية لضمان كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.


ومن جانبها، أكدت الدكتورة سارة طلبة خليفة، مدير إدارة الكلى، أن الإدارة واصلت دعم وتطوير وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، حيث تم افتتاح وتشغيل 20 ماكينة غسيل كلوي بمستشفى طوخ المركزي، وتدعيم مستشفى حميات بنها بـ15 ماكينة، وافتتاح وتشغيل 4 ماكينات بمستشفى شبين القناطر، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 8 ماكينات بمستشفى بهتيم المركزي، بما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.


وأضافت أن الإدارة توسعت كذلك في تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة، من خلال توفير جلسات الغسيل البلازمي، وتفعيل خدمة الغسيل الكلوي للأطفال، مع الاستعداد لافتتاح وحدة الغسيل البريتوني، بما يوفر خيارات علاجية متقدمة ويخفف عن المرضى مشقة الانتقال للحصول على الخدمة.


واختتمت إدارة الكلى تقريرها بالتأكيد على استمرار تنفيذ خطط التطوير والتحديث، بما يعزز كفاءة منظومة علاج مرضى الكلى بمحافظة القليوبية، ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة، في إطار التزام مديرية الشؤون الصحية بتقديم رعاية صحية متكاملة تواكب أحدث معايير الجودة.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الشؤون الصحية خدمات الغسيل الكلوي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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