بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقليوبية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بين طرف أول: (أحد الأشخاص)، طرف ثان: (7 أشخاص)، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وقيام الطرف الثانى بإلقاء الحجارة وإشعال زجاجات تحتوى على مادة قابلة للاشتعال تجاه منزل الطرف الأول "دون حدوث ثمة إصابات".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.