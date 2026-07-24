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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة : إخطار 8 أندية بفتح نظام التراخيص على منصة CAF

الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم
أ ش أ

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم إخطار 8 أندية بفتح نظام التراخيص على منصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF لرفع المستندات المطلوبة، وذلك في إطار استكمال إجراءات منح الرخصة للمشاركة في البطولات الأفريقية.

وأوضح المصدر أن الأندية التي تم إخطارها تشمل الأندية السبعة الأولى وفق الترتيب النهائي لدوري القسم الأول، بالإضافة إلى وصيف بطولة كأس مصر، مع منحها مهلة تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ لاستكمال تحميل جميع المستندات المطلوبة.

أضاف أن الاتحاد طلب من الأندية تقديم ردود ومستندات بشأن كافة الأحكام والقرارات الصادرة ضدها من لجنة أوضاع اللاعبين والجهات القضائية المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وكذلك الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، مع إرفاق ما يثبت أي إجراءات قانونية اتخذها النادي، بما في ذلك الطعون أو الاستئنافات المقدمة بشأن تلك الأحكام، وذلك ضمن متطلبات نظام التراخيص المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الاتحاد المصري لكرة القدم البطولات الأفريقية بطولة كأس مصر

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