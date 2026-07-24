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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تستقطب طلاب العالم.. 198 ألف وافد من أكثر من 120 دولة يدرسون بالجامعات المصرية

الجامعات المصرية
الجامعات المصرية
محمد البدوي

كشف الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، عن مؤشرات تعكس تنامي مكانة مصر كوجهة تعليمية إقليمية ودولية، مؤكدًا أن الجامعات المصرية أصبحت تستقبل آلاف الطلاب من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز دورها كإحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة.

منظومة التعليم العالي

وقال عبد الغني، خلال استضافته في برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق على قناة dmc، إن منظومة التعليم العالي المصرية تضم حاليًا نحو 138 ألف طالب وافد يدرسون في الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي، إلى جانب 60 ألف طالب آخرين يواصلون دراستهم في جامعة الأزهر، لافتًا إلى أن هؤلاء الطلاب يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف القارات.

جودة التعليم المصري

وأوضح أن هذا التنوع يعكس الثقة المتزايدة في جودة التعليم المصري، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية لم تعد مقصدًا للطلاب العرب والأفارقة فقط، بل أصبحت تجذب أعدادًا متزايدة من الدارسين القادمين من آسيا ومناطق أخرى حول العالم.

وأضاف أن لكل منطقة جغرافية اهتماماتها الأكاديمية الخاصة، إذ يفضل طلاب الهند ونيبال وباكستان دراسة التخصصات الطبية والهندسية، كاشفًا أن عدد الطلاب الهنود المقيدين بالجامعات المصرية يصل إلى نحو 4 آلاف طالب.

وأشار إلى أن طلاب ماليزيا ودول آسيا الوسطى، مثل طاجيكستان وأوزبكستان، يتجهون بصورة أكبر إلى دراسة هندسة الطاقة والتخصصات التكنولوجية، بينما تتصدر نيجيريا قائمة الدول الأكثر إرسالًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الطب في مصر.

 تطور منظومة التعليم العالي

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين أن الإقبال المتزايد على الجامعات المصرية يعكس تطور منظومة التعليم العالي وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن استقطاب هذا العدد الكبير من الطلاب يعزز مكانة مصر التعليمية ويدعم دورها في بناء جسور التعاون الثقافي والعلمي مع مختلف دول العالم.

الطلاب الوافدين منظومة التعليم العالي جودة التعليم المصري التعليم العالي الجامعات المصرية

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