إقبال جماهيري على معرض بورسعيد للكتاب .. وزوار يتسابقون لاقتناء الكتب وحضور الفعاليات

شهدت فعاليات الدورة التاسعة لمعرض بورسعيد للكتاب، المقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، إقبالًا جماهيريًا واسعًا من أبناء المحافظة وزائريها، الذين توافدوا على أجنحة المعرض لاقتناء الكتب في مختلف فروع المعرفة، والاستفادة من البرنامج الثقافي والفني المتنوع الذي يقدمه المعرض.



وامتلأت أروقة المعرض بالزوار من مختلف الفئات العمرية، حيث حرص الكثيرون على اقتناء أحدث الإصدارات في الأدب والفكر والتاريخ والعلوم وكتب الأطفال، إلى جانب الإقبال الملحوظ على الكتب الموجهة للنشء والشباب، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية القراءة ودورها في بناء الإنسان.



كما استقطبت الندوات الثقافية والأمسيات الأدبية والفنية جمهورًا كبيرًا، وشهدت تفاعلًا لافتًا من الحضور، إلى جانب ورش الأطفال التي استمرت في جذب الأسر، لما تقدمه من أنشطة متنوعة تجمع بين الإبداع والتعلم، وتسهم في تنمية مهارات الأطفال واكتشاف مواهبهم في أجواء تفاعلية وترفيهية.



وحظي جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بإقبال كثيف من الزائرين، بفضل ما يقدمه من إصدارات متنوعة بأسعار مخفضة تناسب مختلف الفئات، الأمر الذي أتاح للجمهور فرصة اقتناء الكتب القيمة في شتى المجالات بأسعار ميسرة، تنفيذًا لرسالة الهيئة في نشر الثقافة وإتاحة المعرفة للجميع.



ويواصل معرض بورسعيد للكتاب، في دورته التاسعة، تأكيد مكانته كواحد من أبرز الفعاليات الثقافية بالمحافظات، من خلال الجمع بين الكتاب والأنشطة الفكرية والفنية والإبداعية، بما يعزز دور الثقافة في نشر الوعي، وترسيخ قيم المعرفة، وبناء جسور التواصل بين المبدعين والجمهور، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف أنحاء الجمهورية.