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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تحذر إيران: إغلاق مضيق باب المندب يزيد الوضع الإقليمي تعقيدا

مضيق هرمز
مضيق هرمز
القسم الخارجي

أبلغت باكستان إيران أن أي تحرك لإغلاق مضيق باب المندب من شأنه أن يزيد تعقيد الوضع الإقليمي، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية التي تهدد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر والممرات البحرية المحيطة به.

يأتي التحذير الباكستاني في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تداعيات أي اضطراب جديد في حركة الملاحة عبر باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويشكل طريقًا رئيسيًا للتجارة بين آسيا وأوروبا.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر مطلعة، فإن الرسالة الباكستانية إلى طهران ركزت على ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق الأزمة أو تهديد أمن الملاحة، في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل تداعيات التوترات العسكرية المتصاعدة.

وتحاول باكستان، التي تربطها علاقات وثيقة مع إيران، الحفاظ على دور دبلوماسي في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية استقرار المنطقة وحماية طرق التجارة الدولية.

يأتي الموقف الباكستاني وسط تحذيرات متزايدة من اتساع نطاق التوترات البحرية في المنطقة، في وقت تسعى فيه دول عدة إلى احتواء التصعيد ومنع تحوله إلى أزمة أوسع تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

باكستان إيران حركة الملاحة الدولية مضيق باب المندب التحذير الباكستاني

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