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العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد

العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد
العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد
محمد الغزاوى

عثرت إحدى مراكب الصيد على جثمان الشاب أحمد سليمان، ابن محافظة الإسماعيلية، بعد نحو 33 ساعة من غرقه واختفائه في مياه البحر المتوسط أمام شاطئ محافظة بورسعيد.

وكان أحمد سليمان قد تعرض للغرق أثناء وجوده بشاطئ بورسعيد، واختفى جثمانه داخل المياه، فيما تواصلت أعمال البحث عنه على مدار الساعات الماضية، وسط انتظار أسرته وأقاربه وأعداد من أهالي منطقة الأنطارة غرب بالإسماعيلية على شاطئ بورسعيد، أملًا في العثور عليه.

العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد

وتلقت أسرة الشاب إخطارًا من الأجهزة المعنية يفيد بالعثور على جثمان في غاطس البحر المتوسط، بعدما رصدته إحدى مراكب الصيد، كما تلقت الأسرة صورة للجثمان، وتعرفت عليه وأكدت أنه جثمان أحمد سليمان.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، تمهيدًا لتسليم جثمان الشاب إلى أسرته وإنهاء إجراءات الدفن.

بورسعيد الإسماعيلية غريق شاطئ بورسعيد محافظة بورسعيد

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