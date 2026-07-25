محمد ساهر: أزمات الزمالك دائمًا تتحول إلى بطولات

أكد محمد ساهر، نجم الزمالك السابق، أن الأزمات الحالية داخل القلعة البيضاء لا تعني بالضرورة تأثر الفريق في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الفريق اعتاد تحويل الظروف الصعبة إلى دافع لتحقيق النجاحات.

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وأوضح ساهر أن هناك أشخاصًا داخل النادي أصبحوا ينظرون إلى الأزمات باعتبارها حافزًا إضافيًا، مؤكدًا أن الزمالك كثيرًا ما يرد على الصعوبات داخل الملعب، وهو ما حدث في الموسم الماضي عندما نجح في التتويج بلقب الدوري رغم التحديات التي واجهته.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الروح القتالية والقدرة على تجاوز الأزمات تمثلان أحد أهم أسباب نجاح الفريق، معربًا عن ثقته في قدرة الزمالك على المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد.