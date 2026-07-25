رومانيا تُسقط مسيرتين اخترقتا مجالها الجوي خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن مقاتلتين من طراز "إف-16" أسقطتا طائرة مسيرة، اخترقت المجال الجوي للبلاد اليوم السبت، بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك بعد يوم من إسقاط مسيرة أخرى في حادث مماثل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أنظمة الرادار رصدت، اليوم، "اختراقًا غير مصرح به للمجال الجوي الوطني من جانب طائرة مسيرة كانت تحلق بالقرب من الحدود الأوكرانية"، مضيفة أن المقاتلتين أسقطتاها في منطقة غير مأهولة قريبة من الحدود.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الرومانية، أوانا تويو، إن الطائرة المسيرة التي أُسقطت أمس الجمعة كانت من طراز "شاهد"، وهو "الطراز نفسه الذي تطلقه روسيا ضد أوكرانيا".

وأضافت: "إن وقوع اختراقين خلال 48 ساعة ليس حادثًا عارضًا، بل يمثل نمطًا متكررًا، ويأتي ردنا على هذا النمط من خلال الرصد والاعتراض وحماية مواطنينا والشفافية الكاملة مع حلفائنا".

بدوره، أشاد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسرعة وفاعلية استجابة السلطات الرومانية للحادثين.