طرح الفئة VZ من سيارة كوبرا فورمينتور الجديدة

من بين السيارات الحديثة التي تم الكشف عنها مؤخرًا تنطلق الفئة الأعلى أداءً "VZ" من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "كوبرا فورمنتور".

وتأتي هذه النسخة معززة بمحرك بسعة 2.0 لتر تيربو للمرة الأولى في السوق المحلية، متقدمة بتقديم أداء ديناميكي استثنائي يجمع بين الفخامة والرياضية المطلقة.

مواصفات سيارة كوبرا فورمينتور 2027

تعتمد كوبرا فورمنتور VZ على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر فئة TSI مع شاحن توربيني، ينتج قوة تصل إلى 265 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 370 نيوتن.متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات فئة DSG ينقل الحركة للعجلات الأمامية، مما يمكن السيارة الكوبيه الـ SUV من التسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.5 ثوانٍ فقط.

وتكتمل المنظومة بنظام التحكم الديناميكي بالشاسيه DCC، ونظام عادم رياضي مزدوج المخارج، وفرامل سيراميك عالية الأداء مزودة بملاقط نحاسية من تطوير شركة Brembo.

تصميم خارجي هجومي ولمسات كوبرا الحصرية

تظهر فورمنتور VZ بلغة تصميم هجومية تتألق بالواجهة الأمامية المميزة مع شبكة تهوية كبيرة وصادم جديد بمصابيح ضباب مدمجة لتعزيز الأيروديناميكية.

وزودت الواجهة بمصابيح HD Matrix LED متطورة بخاصية التعتيم التلقائي، بينما تزين الخلفية إضاءة 3D Infinite Light بشريط ضوئي يتوسطه شعار كوبرا المضيء. كما تحظى الفئة بمرايا جانبية من ألياف الكربون مع أضواء ترحيبية، وعجلات معدنية حصرية قياس 19 بوصة، وباقة ألوان مطفأة Matt Colors.

كوبرا فورمنتور VZ

مقصورة رقمية فاخرة وتقنيات ترفيه متقدمة

تحظى المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية CUP Bucket Seats مصنوعة من ألياف الكربون وخامات Dinamica المستدامة، مع كونسول وسطي جديد بتطريزات فاخرة.

وتتوسط لوحة القيادة شاشة نظام معلوماتي ترفيهي قياس 12.9 بوصة بشريط تمرير مضيء، إلى جانب نظام صوتي من Sennheiser بقدرة 390 واط مكون من 11 سماعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، وشاحن لاسلكي سريع قدرة 15 واط بنظام تبريد، وسقف زجاجي بانورامي Skyline، وباب خلفي بفتحة ذكية Virtual Pedal.

منظومة أمان متكاملة وسعر الفئة الجديدة

تتسلح السيارة بأعلى معايير الأمان؛ حيث تضم 9 وسائد هوائية تشمل وسادتين جانبيتين للمقاعد الخلفية، ونظام استباقي لما قبل الاصطدام Pre-Crash، ونظام كشف النقطة العمياء، ومساعد الخروج الآمن Exit Assist، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، إضافة إلى ترس تفاضلي إلكتروني، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة، ونظام الركن الذكي Intelligent Park Assist، وتتوفر كوبرا فورمنتور VZ الجديدة بـ 2589000 جنيه.