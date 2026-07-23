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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل وشروط

السكة الحديد
السكة الحديد
قسم الخدمات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن فتح باب التقدم لشغل 6 من الوظائف القيادية والأكاديمية المتميزة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة النقل لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بالمعهد وتدعيمها بالكفاءات الأكاديمية القادرة على إعداد كوادر تكنولوجية وفنية مواكبة للتطور المستمر في قطاع النقل السككي.

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وأوضحت الهيئة أن الوظائف المعلن عنها تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بالإضافة إلى لائحة المعهد.

الوظائف والتخصصات المطلوبة

وتشمل الوظائف الست المتاحة ما يلي:

1. وكيل للمعهد (بدرجة أستاذ مساعد).

2. أستاذ مساعد (تخصص الهندسة الميكانيكية).

3. أستاذ مساعد (تخصص الهندسة الكهربائية).

4. مدرس (تخصص الهندسة الميكانيكية).

5. مدرس (تخصص الهندسة الكهربائية).

الشروط والضوابط المحددة لكل وظيفة

وحددت الهيئة الاشتراطات الخاصة بالقبول وفقاً للآتي:

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• وظيفة مدرس:

o الحصول على درجة الدكتوراه في التخصص المعلن من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو ما يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات.

o ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

• وظيفة أستاذ مساعد:

o الحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد في التخصص المطلوب من اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.

o ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عاماً.

• وظيفة وكيل المعهد (بدرجة أستاذ مساعد):

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o الحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد في التخصص المطلوب، مع مضي عامين على الأقل من تاريخ الحصول عليه.

o سبق شغل إحدى الوظائف الأكاديمية أو الإدارية.

o ألا يزيد العمر على 55 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

المستندات المطلوبة وطريقة التقديم

وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على ضرورة إرفاق واستيفاء الأوراق التالية عند التقديم:

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• طلب تقدم باسم الأستاذ الدكتور/ عميد المعهد.

• السيرة الذاتية مدعمة بالمستندات والوثائق الدالة.

• أصل المؤهلات العلمية وصور منها.

• شهادة الميلاد المميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي.

• شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها (للذكور).

• صحيفة حالة جنائية (فيش وتشبيه) حديثة موجهة للمعهد.

• عدد (8) صور شخصية.

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• شهادات الخبرة والدورات التدريبية وأي مستندات إضافية منصوص عليها بالإعلان.

وحول طريقة التقديم والموعد، فأكدت الهيئة أن الطلبات تقدم لمدة 15 يوماً اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان، إلكترونياً من خلال نموذج الاستمارة المخصص.

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