الفراخ تبدأ من 50 جنيهًا.. ننشر قائمة أسعار الدواجن والطيور اليوم

شهدت أسواق الدواجن والطيور اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، حالة من الاستقرار والتنوع في العروض المطروحة للمستهلكين.

اتجه العديد من التجار والتجار الكبار إلى تقديم "عروض كميات" على الفراخ البيضاء والبلدي والقطعيات، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسر.

ونستعرض معكم التقرير التفصيلي لأسعار الدواجن، الطيور، والعروض الخاصة المتاحة في الأسواق اليوم:

أولاً: أسعار الدواجن (سعر الكيلو وعروض الكميات)

الفراخ البيضاء: سجل الكيلو 70 جنيهاً، بينما جاء عرض الـ 10 كيلو بسعر 650 جنيهاً (بواقع 65 جنيهاً للكيلو).

الفراخ البلدي: سجل الكيلو 100 جنيه، بينما سجل عرض الـ 10 كيلو 899 جنيهاً.

الفراخ البلدي الصعيدي: سجل الكيلو 120 جنيهاً.

فراخ بلدي حشو: سجل الكيلو 100 جنيه.

أمهات أبيض: سجل الكيلو 50 جنيهاً.

ديوك أمهات بلدي: سجل الكيلو 90 جنيهاً.

عرض البلدي العتاقي: 5 فرخات (وزن الفرخة كيلو ونصف) بسعر 500 جنيه للعرض كاملاً.

ثانياً: أسعار البط، الرومي، والطيور الأخرى

بط بلدي: سجل الكيلو 130 جنيهاً.

رومي بلدي: سجل الكيلو 150 جنيهاً.

وز شامورت: سجل الكيلو 120 جنيهاً.

أرانب بلدي: سجل الكيلو 120 جنيهاً.

حمام جامبو: سجل الجوز 220 جنيهاً.

ثالثاً: أسعار المشتقات والقطعيات (البانيه والأوراك والشيش)

حرصت المحال على توفير تخفيضات ملحوظة عند شراء الكميات من القطعيات الأكثر إقبالاً:

البانيه: سجل سعر الكيلو 180 جنيهاً، بينما ينخفض السعر عند شراء 3 كيلو ليصل إلى 500 جنيه.

الأوراك: سجل الكيلو 80 جنيهاً، وتوفرت عروض للكميات: 5 كيلو بسعر 350 جنيهاً.

الشيش طاووق: سجل الكيلو 170 جنيهاً، وعرض الـ 4 كيلو بسعر 600 جنيه.

شاورما الفراخ: سجل الكيلو 170 جنيهاً، وعرض الـ 4 كيلو بسعر 600 جنيه.

الدبابيس: سجل الكيلو 120 جنيهاً، وعرض الـ 5 كيلو بسعر 500 جنيه.

الحمام الكذاب: سجل الكيلو 120 جنيهاً، وعرض الـ 5 كيلو بسعر 500 جنيه.

الصدور بالعظم: سجل الكيلو 120 جنيهاً، وعرض الـ 5 كيلو بسعر 500 جنيه.

الكبد والقوانص: سجل الكيلو 100 جنيه، وعرض الـ 2.5 كيلو بسعر 200 جنيه.

الأجنحة والوينجز: سجل الكيلو 50 جنيهاً، وعرض الـ 5 كيلو بسعر 200 جنيه.

العروض المجمعة المميزة

برز في الأسواق اليوم "العرض المجمع" الذي يقدم حزمة استهلاكية للأسر بسعر موفر:

عرض التوفير: (5 كيلو أوراك + 3 كيلو بانيه) بسعر 850 جنيهاً.