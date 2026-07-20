شائعة الـ 80%| حقيقة زيادة وزن الموز بعد الحصاد.. و«الزراعة» تكشف

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا عاجلًا للرد على مقطع فيديو جرى تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه صاحبه زيادة وزن سوباطات الموز وأصابعه بنسب تصل إلى 80% بعد الحصاد.

​وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات «غير علمية» تمامًا ولا تستند إلى أي أساس صحيح، مشيرة إلى أن الهدف منها هو إثارة البلبلة بين المواطنين.

​كيف يُجمع الموز؟

و​أوضحت الوزارة في بيانها أن عملية جمع سوباطات الموز تتم عند اكتمال نموها وهي لا تزال خضراء وصلبة، مشيرة إلى أن تحديد هذه المرحلة لا يجري عشوائيًا، بل يتم وفق مؤشرات علمية واضحة تشمل:

​تقارب الكفوف والاستدارة النسبية للأصابع

​تغير لون الثمار من الأخضر الداكن إلى الأخضر الفاتح

​قياس قطر الثمار أو ما يعرف بـ«الدرجة»، حيث تعد درجة 75 مناسبة جدًا للسوق المحلي

​وحذرت وزارة الزراعة من ترك الثمار على النبات الأم بعد وصولها لمرحلة اكتمال النمو، مؤكدة أن ذلك لا ينصح به؛ لأن تأخير الحصاد يؤدي إلى زيادة نسبة النشا، مما يتسبب في تشقق الثمار وفقدان نكهتها المميزة.

​سر «غرف الإنضاج» وكواليس عملية التسوية

​وفيما يتعلق بمرحلة التسوية، كشفت الوزارة عن الآلية العلمية المتبعة، حيث تنقل سوباطات الموز إلى غرف خاصة محكمة الغلق تعرف بـ«غرف الإنضاج».

​وتتم العملية وفق الخطوات والمعايير التالية:

​الغاز المستخدم: تبدأ عملية الإنضاج باستخدام غاز الإيثيلين

​الظروف البيئية: تهيئة الغرف تحت درجات حرارة محددة تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية، وبنسبة رطوبة تصل إلى 90%.

​المدة الزمنية: تُغلق الغرف بإحكام لمدة 24 ساعة في البداية، بينما تستغرق عملية النضج الكاملة من 3 إلى 7 أيام، وذلك بناءً على درجة اكتمال نمو الثمار، والموسم، وتركيز الغاز المستخدم.

​أوزان الموز الطبيعية: العوامل والمعدلات

و​أشارت الوزارة إلى أن اختلاف أوزان السوباطات أو الأصابع هو أمر طبيعي ومعتاد، ويرتبط بعدة عوامل أساسية؛ أبرزها الصنف المزروع، ومستوى الخدمة الزراعية المقدمة للمحصول من تسميد وري ومكافحة، بالإضافة إلى توقيت الحصاد.

​وتتراوح الأوزان الطبيعية في المزارع على النحو التالي:

​وزن السوباطة: يتراوح بين 10 و60 كيلوجرامًا.

​وزن الكف الواحد: يتراوح بين 1.5 و5 كيلوجرامات.

​واختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانها بالتشديد على أهمية تحري الدقة والموضوعية في تداول المعلومات المتعلقة بالقطاع الزراعي، داعية الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط، لتجنب نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق ومصالح المستهلكين.

متحدث الزراعة يكشف حقيقة زيادة وزن الموز

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة وزن الموز أو حجمه بعد الحصاد بنسبة تصل إلى 80% لا تستند إلى أي أساس علمي، مشددًا على أن ما يتم تداوله يهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضح جاد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الموز يُحصد وهو أخضر بعد اكتمال نموه وفق مؤشرات فنية محددة، ثم يخضع لعملية تسوية باستخدام غاز الإيثيلين الطبيعي، الذي يحول النشا إلى سكريات ويغير لون الثمار إلى الأصفر، دون أن يؤثر في الوزن أو الحجم أو سلامة المنتج.

وأضاف أن الموز من أقل المحاصيل البستانية احتياجًا للمعاملات الكيميائية، ولا يتم حقنه أو رشه بمواد تؤثر في نموه، مؤكدًا أن جميع إجراءات الحصاد والتسوية المتبعة آمنة ومطبقة منذ سنوات طويلة وفق الأسس العلمية.