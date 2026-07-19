12 ساعة قبل الرحلة.. "السكة الحديد" تتيح حجز التذاكر إلكترونيًا

​في خطوة جديدة نحو رقمنة الخدمات وتسهيل حياة المواطنين، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسيرة التطوير الشامل لمنظومة حجز وتوزيع التذاكر.

وضمن خطتها الرامية لتطبيق أحدث نظم التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي، أعلنت الهيئة عن حزمة من التسهيلات والخدمات الحديثة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتوفير الوقت والجهد.

​مرونة أكبر: الحجز متاح حتى 12 ساعة قبل السفر

و​في استجابة مرنة لمتطلبات المسافرين، قررت الهيئة تقليص مهلة الحجز الإلكتروني لتصبح حتى 12 ساعة فقط قبل موعد رحلة القطار، بدلاً من 24 ساعة كما كان متبعاً في السابق.

وتتيح هذه الميزة الجديدة للمواطنين إمكانية حجز مقاعدهم على القطارات المكيفة والتهوية الديناميكية خلال فترة تبدأ من 15 يوماً وتصل إلى 12 ساعة قبل انطلاق الرحلة.

​منصات رقمية متعددة

و​لم يعد الركاب بحاجة للوقوف في طوابير طويلة أمام شبابيك التذاكر؛ حيث أتاحت الهيئة قنوات رقمية متنوعة وآمنة لإتمام الحجز من أي مكان وفي أي وقت:

​تطبيق الهاتف المحمول الرسمي: تحت اسم "قطارات مصر: حجز واستعلام"، المتوفر على متجري (Google Play) و (App Store). يتيح التطبيق حجز تذاكر جميع القطارات المكيفة وقطارات التهوية الديناميكية بكل سهولة.

​الموقع الإلكتروني الرسمي: تقدم الهيئة نظام حجز متكامل وسهل عبر رابطها الإلكتروني المباشر: [https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets](https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets)

​طرق دفع متعددة وآمنة

و​تماشياً مع الشمول المالي، وفرت الهيئة وسائل دفع إلكترونية متعددة تضمن الأمان والسرعة. وبات بإمكان المسافرين سداد قيمة التذاكر مباشرة عبر الإنترنت باستخدام:

​بطاقات الائتمان (Credit Cards).

​الخصم المباشر من الحساب البنكي (Debit Cards).

7 طرق لشراء التذاكر

و​رصدت الهيئة 7 طرق رئيسية يمكن للمسافرين من خلالها حجز تذاكرهم بكل سهولة، بالإضافة إلى مسارات الدفع المتنوعة المتاحة للجمهور.

​توفر الهيئة للمسافرين خيارات متعددة تناسب جميع الفئات، سواء عبر التوجه المباشر أو الحلول الرقمية "عن بُعد":

​شبابيك التذاكر التقليدية: المنتشرة في جميع محطات الهيئة على مستوى الجمهورية.

​الموقع الإلكتروني الرسمي: يمكن الحجز مباشرة عبر الرابط المخصص من الهيئة (اضغط هنا للموقع).

​تطبيق الهاتف المحمول: عبر التطبيق الرسمي (Egyptian National Railways) المتاح على المتاجر الإلكترونية (Play Store وApp Store).

​ماكينات الحجز الذاتي (TVM): المتواجدة في بعض المحطات الرئيسية لتمكين الراكب من حجز تذكرته بنفسه.

​مكاتب المدينة: وتشمل 34 مكتبًا منتشرًا خارج محطات السكك الحديدية في مختلف المحافظات.

​الخدمة الصوتية الفورية: لحجز القطارات المكيفة والفاخرة عبر الاتصال بالرقم المختصر (1661 من المحمول) أو الرقم (09000661 من أي خط أرضي)، وذلك قبل موعد قيام القطار بمدة تصل إلى 15 يومًا وحتى ساعة واحدة من التحرك.