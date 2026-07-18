أسعار لؤلؤة التجمع.. تفاصيل كراسة شروط شقق تعاونيات القاهرة الجديدة

أطلقت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، كراسة الشروط الرسمية لطرحها المميز لعام 2026 في مشروع "لؤلؤة القاهرة الجديدة" (التجمع الخامس).

ويتميز هذا الطرح بتقديم وحدات سكنية في موقع استراتيجي حيوي بأسعار تنافسية تقل بنحو النصف عن أسعار الكمبوندات الخاصة بالمنطقة ذاتها، مع إتاحة تسهيلات مرنة في السداد والتقسيط.

ونستعرض في هذا التقرير التفاصيل الكاملة والموثقة للأسعار والمساحات وجدول الدفعات المقررة للمستفيدين.

أولاً: أسعار ومساحات الوحدات بالتجمع الخامس

حددت الهيئة سعر المتر الموحد لجميع الوحدات المطروحة في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بقيمة 25 ألف جنيه مصري، وجاءت تفاصيل المساحات والأسعار الإجمالية على النحو التالي:

• الوحدة مساحة 123 متراً مربعاً:

o إجمالي القيمة الإجمالية: 3 ملايين و750 ألف جنيه.

o مقدم جدية الحجز: 307 آلاف و500 جنيه.

• الوحدة مساحة 129 متراً مربعاً:

o إجمالي القيمة الإجمالية: 3 ملايين و225 ألف جنيه.

o مقدم جدية الحجز: 322 ألفاً و500 جنيه (أو ما يعادل نسبة الحجز المقررة كدفعة أولى).

• الوحدة مساحة 152 متراً مربعاً:

o إجمالي القيمة الإجمالية: 3 ملايين و800 ألف جنيه.

o مقدم جدية الحجز: 380 ألف جنيه.

ثانياً: مواعيد وجدول أنظمة السداد بالتفصيل

وتُلزم كراسة الشروط الفائزين بالوحدات عبر القرعة العلنية الالتزام بجدول سداد زمني محدد لضمان استلام الوحدات، وجاءت الخطة المالية كالتالي:

1. شقة مساحة 123م² (القيمة: 3,075,000 جنيهاً فما فوق):

• مقدم جدية الحجز: 307,500 جنيهاً.

• دفعة التخصيص (تستحق بتاريخ 5 أكتوبر 2026): 615,000 جنيهاً.

• دفعة التعاقد والاستلام (تستحق بتاريخ 5 أكتوبر 2026): 615,000 جنيهاً.

• الأقساط ربع السنوية (تبدأ من 5 فبراير 2027): تبلغ قيمة القسط الربع سنوي 127,235 جنيهاً.

2. شقة مساحة 129م² (القيمة: 3,225,000 جنيهاً):

• مقدم جدية الحجز: 322,500 جنيهاً.

• دفعة التخصيص (تستحق بتاريخ 5 أكتوبر 2026): 645,000 جنيهاً.

• دفعة التعاقد والاستلام (تستحق بتاريخ 5 أكتوبر 2026): 645,000 جنيهاً.

• الأقساط ربع السنوية (تبدأ من 5 فبراير 2027): تبلغ قيمة القسط الربع سنوي 133,000 جنيه.



3. شقة مساحة 152م² (القيمة: 3,800,000 جنيهاً):

• مقدم جدية الحجز: 380,000 جنيهاً.

• دفعة التخصيص (تستحق بتاريخ 5 أكتوبر 2026): 760,000 جنيهاً.

• دفعة التعاقد والاستلام (تستحق بتاريخ 5 أكتوبر 2026): 760,000 جنيهاً.

• الأقساط ربع السنوية (تبدأ من 5 فبراير 2027): تبلغ قيمة القسط الربع سنوي 157,538 جنيهاً.

كما تُتيح الهيئة إمكانية تقسيط المبالغ المتبقية على خطط سداد ممتدة ومرنة تصل إلى 5 أو 7 أو 10 سنوات، تيسيراً على المتقدمين لتخفيف العبء المالي للأقساط الربع سنوية.

ثالثاً: شروط التقديم وكيفية سحب الكراسات

• المستفيدون: يُشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، وأن يكون مصري الجنسية.

• شرط عدم الاستفادة: يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو لزوجته أو لأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من مشروعات الإسكان الاجتماعي أو التعاوني.

• شراء الكراسات: تُباع كراسات الشروط بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر (3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد)، ويستمر سحب الكراسات وتقديم الأوراق حتى يوم الخميس 30 يوليو 2026.