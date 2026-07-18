القبض على شقيقين تعاطيا المخدرات ونشرا الفيديو على السوشيال ميديا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شقيقه "من متعاطى المواد المخدرة" لقيامه بالتعدى عليه وآخرين بالسب.



وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية – محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 14/ الجارى على ذمة إحدى القضايا" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين )، وبإستدعاء القائم على النشر "شقيق الظاهر بمقطع الفيديو " وبمواجهته أقر بتصوير ونشر المقطع المشار إليه بتاريخ 12/ الجارى على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى حال قيامه بتعاطى المواد المخدرة رفقة شقيقه بقصد المزاح ولزيادة نسب معدلات المشاهدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.