رئيس وزراء المجر يقترح خفض سن التصويت إلى 16 عاما

قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار إنه سيدعم خفض سن التصويت في البلاد من 18 إلى 16 عاما، في إطار عملية الإصلاح الدستوري الجارية، معتبرا أن المراهقين اليوم يمتلكون ما يكفي من المعرفة والاطلاع للمشاركة في رسم مستقبل البلاد.

وأعلن ماجيار مقترحه في منشور عبر موقع "فيسبوك" اليوم السبت، حيث قال إنه يعتقد أن "الغالبية الساحقة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما مستعدون ومطلعون بما يكفي للمشاركة في اتخاذ قراراتنا المشتركة".

وربط رئيس الوزراء المقترح بعملية إعادة هيكلة دستورية أطلقتها حكومته عقب الانتخابات العامة التي جرت في أبريل الماضي.

وأضاف ماجيار إنه يشعر بالرضا لما وصفه بـ"عودة الديمقراطية البرلمانية المجرية"، بعد سنوات اعتبر خلالها أن البرلمان تعرض للتهميش عمدا في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.