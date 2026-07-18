ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تعود إلى نحو 13 عامًا، ظهر خلالها مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، وهو طفل يحضر حفل زفاف النجم المصري محمد صلاح، في لقطة أعادها الجمهور إلى الواجهة بالتزامن مع احتفال شوبير بعقد قرانه.

وربط المتابعون بين الصورتين، مؤكدين كيف دارت الأيام، إذ حضر مصطفى شوبير طفلًا حفل زفاف محمد صلاح، قبل أن يحضر صلاح، بصفته قائد منتخب مصر، عقد قران شوبير بعد سنوات، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واحتفل مصطفى شوبير، مساء اليوم، بعقد قرانه في الساحل الشمالي، خلال حفل عائلي اقتصر على حضور أفراد الأسرتين وعدد محدود من الأصدقاء والمقربين.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم منتخب مصر، يتقدمهم محمد صلاح، إلى جانب محمود حسن "تريزيجيه"، ومحمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، وحمزة علاء، وأحمد حجازي، وأحمد نبيل "كوكا"، وعدد آخر من لاعبي المنتخب.

ويأتي هذا الاحتفال بعد فترة استثنائية عاشها مصطفى شوبير، الذي نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية، بعدما قدم مستويات مميزة مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا في مونديال 2026، بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مشاركة حظيت بإشادة واسعة، وكان مصطفى شوبير أحد أبرز نجومها.

