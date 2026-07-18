تحذير رسمي من واشنطن.. التوترات الأمنية تدفع أمريكا لمطالبة مواطنيها بتأجيل السفر إلى الشرق الأوسط

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا جديدًا لمواطنيها بشأن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وما يصاحبها من مخاوف بشأن احتمال وقوع تطورات مفاجئة قد تؤثر على حركة السفر وسلامة المواطنين الأمريكيين.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتابع فيه واشنطن عن كثب الأوضاع الأمنية في عدد من دول الشرق الأوسط، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تطورات المشهد الإقليمي، الأمر الذي دفعها إلى مطالبة رعاياها بتوخي أقصى درجات الحذر.

تحذير من بيئة أمنية معقدة

وأكدت منصة TravelGov التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة ومتغيرة، مشيرة إلى أن احتمالات حدوث تصعيد غير متوقع تظل قائمة في أي وقت.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يبقى المواطنون الأمريكيون الموجودون داخل دول المنطقة على اطلاع دائم بآخر المستجدات، مع متابعة الأخبار المحلية والتعليمات الرسمية الصادرة عن السفارات والجهات المختصة، بما يساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة إذا استدعت الظروف ذلك.



توصيات للمسافرين والعابرين عبر المنطقة

ولم يقتصر التحذير على المقيمين في الشرق الأوسط، بل شمل أيضًا المواطنين الأمريكيين الذين يخططون للسفر إلى المنطقة أو المرور عبر مطاراتها في رحلات الترانزيت.

ودعت الخارجية الأمريكية هؤلاء المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران قبل موعد السفر، للتأكد من استمرار الرحلات وفق الجداول المعلنة، خاصة مع احتمالية إجراء تعديلات أو إلغاءات نتيجة التطورات الأمنية أو الإجراءات الاحترازية التي قد تتخذها بعض الدول.

كما أوصت الوزارة بإعادة تقييم خطط السفر إلى الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة، مع متابعة تنبيهات السفر والإرشادات الخاصة بكل دولة، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر وفقًا لتطور الأوضاع.



متابعة مستمرة للأوضاع

ويعد هذا التحذير جزءًا من الإجراءات الدورية التي تتخذها وزارة الخارجية الأمريكية لإطلاع مواطنيها على المخاطر المحتملة في مختلف أنحاء العالم، خاصة في المناطق التي تشهد توترات سياسية أو أمنية قد تؤثر على حركة السفر أو سلامة الأفراد.

وتؤكد السلطات الأمريكية أن الالتزام بتعليمات السفر ومتابعة المستجدات بشكل مستمر يمثلان عاملًا مهمًا في تقليل المخاطر، لا سيما في ظل الأوضاع المتغيرة التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط.

وفي ظل استمرار حالة الترقب في المنطقة، جددت وزارة الخارجية الأمريكية دعوتها لمواطنيها إلى التحلي بالحذر واتخاذ قرارات السفر بناءً على تقييم دقيق للأوضاع الأمنية، مع الالتزام بمتابعة التنبيهات الرسمية والتواصل مع شركات الطيران والبعثات الدبلوماسية عند الحاجة، لضمان سلامتهم وتجنب أي تداعيات قد تفرضها التطورات الإقليمية المفاجئة.