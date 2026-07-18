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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كانوا يشيعون جنازة.. استشهاد 8 أشخاص قرب سوق وسط غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

يتواصل الاعتداء الصهيوني السافر على غزة، حيث أسفرت غارة جوية إسرائيلية  الجمعة عن استشهاد  ثمانية أشخاص قرب سوق وسط القطاع، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "خلية ".

وتواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي والمدفعي بشكل شبه منتظم في القطاع الذي تحتل أكثر من 60 في المائة منه، ما يسفر عن قتلى وجرحى ومزيد من الدمار، في ظل أزمة إنسانية حادة.

وقال الدفاع المدني، إن ثمانية أشخاص استشهدوا  في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، فيما أكد مستشفى العودة تلقي جثامين الضحايا، كما استقبل 22 جريحاً جراء الغارة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة إن الضربة وقعت أثناء موكب تشييع.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربة، وزعم إنه "ضرب خلية  تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي  في وسط قطاع غزة".

وأضاف أن "الجيش على علم بالادعاءات التي تفيد بتعرض العديد من الأفراد غير المتورطين للأذى نتيجة الغارة، وتجري مراجعة نتائج هذه الغارة".

وأفاد الدفاع المدني في القطاع ومستشفيات عن مقتل خمسة أشخاص آخرين في غارات إسرائيلية متفرقة .

ومن بين القتلى، امرأتان ورجل  قُتل أيضا خلال ذلك، ليكون المجموع  ثمانية أشخاص أثناء تشييعهم في النصيرات.

استشهد منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما لا يقل عن 1127 فلسطينياً في غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع، والتي تعتبر الأمم المتحدة أن معلوماتها موثوقة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة جنود ومتعاقد مدني واحد خلال المدة نفسها.

أكثر من 60 في المائة مخيم النصيرات الاحتلال شهداء غزة غزة

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