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الكندوز بـ 373 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم السبت 18يوليو 2026
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكندوز بـ 373 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم السبت 18يوليو 2026

اللحوم
اللحوم
شيماء مجدي

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة حركة أسعار اللحوم بشكل يومي، خاصة مع تنوع منافذ البيع التي تقدم منتجات بأسعار متفاوتة، إذ توفر المنافذ الحكومية والقومية بدائل أقل سعرًا مقارنة بالأسواق الحرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

أسعار اللحوم بالأسواق

 سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 373 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 445 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو اللحم البتلو إلى 458 جنيهًا، وسجل كيلو اللحم الضأن نحو 474 جنيهًا، وهو من أعلى الأصناف سعرًا خلال تعاملات اليوم.

أما أسعار باقي أنواع اللحوم، فتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 350 و370 جنيهًا، بينما سجل كيلو الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه، ووصل سعر كيلو عِرق الفلتو إلى نحو 420 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا وفقًا لنوعية اللحم والمنطقة.

اسعار اللحوم اليوم

اللحوم المصنعة

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم المجهزة، بلغ سعر كيلو البرجر نحو 300 جنيه، وسجلت كفتة الحاتي 320 جنيهًا للكيلو، بينما جاءت كفتة الأرز بسعر 280 جنيهًا، ووصل سعر السجق البلدي إلى 320 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو اللحم المفروم الدسم نحو 330 جنيهًا، بينما بلغ سعر المفروم الأحمر 355 جنيهًا، ووصل سعر الحواوشي الجاهز إلى 300 جنيه للكيلو، في حين سجل الطرب المحشي نحو 390 جنيهًا.

وفي منافذ "وطنية"، استقرت الأسعار عند مستويات أقل من الأسواق التقليدية، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا، فيما سجل كيلو وش الفخدة 300 جنيه، ووصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البفتيك والاستيك داخل منافذ "وطنية" نحو 325 جنيهًا، في حين تراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا، بحسب الصنف وجودة المنتج.

أسعار اللحوم بالزراعة

أما في منافذ وزارة الزراعة، فقد استمرت الأسعار عند مستويات تنافسية، إذ بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 300 جنيهًا، وسجل كيلو اللحم الضأن 350 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو السجق إلى 225 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا، بينما سجلت الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

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