"صمام بمليون جنيه".. أم سوهاجية تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل أزمتها مع طبيب تسبب لها بأزمة صحية

كشفت عالية هشام، البالغة من العمر 27 عامًا، والمقيمة بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تفاصيل معاناة استمرت نحو ثلاث سنوات، بدأت بحسب روايتها عقب خضوعها لعملية جراحية لعلاج شرخ شرجي بعد ولادة طبيعية.

وانتهت بحكم نهائي بحبس الطبيب لمدة عام، بينما لا تزال هي تواجه تبعات صحية ونفسية قاسية، إلى جانب احتياجها لإجراء جراحة لتركيب صمام طبي يتجاوز ثمنه مليون جنيه.

ماذا حدث؟

وقالت عالية إن تلك العملية كانت الأولى في حياتها، بعدما فشلت وسائل العلاج التحفظي في إنهاء معاناتها، إلا أنها فوجئت بعد الجراحة بإصابتها بعدم التحكم في الإخراج، وهو ما غير مجرى حياتها بالكامل، وأثر على حالتها النفسية والاجتماعية، فضلًا عن إبلاغها من أطباء لاحقًا بأن حالتها قد تؤثر على فرص الإنجاب.

وأضافت أنها عادت إلى الطبيب مرات عديدة تشكو استمرار الأعراض، لكنه كان يؤكد لها في كل مرة أن العملية ناجحة ولا توجد أي أخطاء، قبل أن يطلب منها الحضور إلى عيادته، مؤكدة أنها لم تجد أي تحسن رغم مرور الشهور.

وأوضحت أنها تنقلت بين عدد من الأطباء داخل وخارج سوهاج، وخضعت لجلسات علاج طبيعي دون جدوى، قبل أن تتوجه إلى قسم متخصص بمحافظة المنيا، حيث أخبرها الأطباء أن ما تعانيه يرجع إلى مضاعفات العملية الجراحية، واستمرت بعد ذلك في رحلة علاج طويلة دون تحسن.

وأضافت أنها عندما واجهت الطبيب بما أخبرها به الأطباء، رد عليها قائلًا: "أنا أستاذ دكتور ومبغلطش.. شوفي حصل فيكي إيه"، ثم طلب منها مغادرة العيادة، وهو ما وصفته بأنه كان من أصعب المواقف التي تعرضت لها خلال رحلة علاجها.

وأكدت أن حالتها الصحية تدهورت مع مرور الوقت، حتى أصبحت تعاني من فقدان التحكم في الإخراج أثناء النوم، لتتوجه إلى التأمين الصحي الذي أحالها إلى أحد المستشفيات المتخصصة لإجراء رسم عصب، والذي أثبت وجود إصابة بثلاثة أعصاب.

وأشارت إلى أنها حررت محضرًا ضد الطبيب، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق، وخضعت لفحوصات الطب الشرعي، قبل أن تستمر القضية ثلاث سنوات بين التحقيقات وجلسات المحاكمة والاستئناف، لتنتهي بصدور حكم نهائي بحبس الطبيب لمدة عام.

وقالت عالية إنها التزمت الصمت طوال فترة التقاضي احترامًا للقانون، ولم تكشف عن اسم الطبيب إلا بعد صدور الحكم النهائي، مؤكدة أنها لم تكن تستهدف التشهير به، وإنما تسعى إلى تنفيذ الحكم وإنصافها.

واختتمت حديثها لـ«صدى البلد» بالتأكيد على أن الأطباء أبلغوها بأن أملها في استعادة حياتها الطبيعية يتمثل في إجراء جراحة لتركيب صمام طبي متطور، تبلغ تكلفته أكثر من مليون جنيه، وهو مبلغ يفوق إمكانياتها، مطالبة الجهات المعنية بمساندتها حتى تتمكن من استكمال رحلة علاجها واستعادة أبسط حقوقها في حياة كريمة.

وأشارت عالية، أنها لا تريد من أحد تبرعات إلى عمليتها بل تريد من تسبب في مرضها اللعين، أن يتحمل نتيجة خطأه ويدفع ثمن العملية ليس كتعويض لها بل يجب أن يدفع ثمن خطأه الذي حطم أمومتها، حيث لفت بعض الأطباء إلى أن قدرتها على الإنجاب ضعيفة لما أصيب به الرحم من ضرر