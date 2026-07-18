480 طالبا من 8محافظات|بدء حفل تكريم المتفوقين في اختبار TOFAS للبرمجة

انطلقت الآن فعاليات "حفل تكريم طلاب البرمجة المتفوقين في اختبار TOFAS” ، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسفير فوميو إيواي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية والسيد هيرويوكي تسونيشي رئيس شركة سبريكس

وينعقد حفل التكريم اليوم ، بحضور ٤٨٠ طالبا وطالبة من ٨ محافظات وهي القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد ودمياط والسويس والإسماعيلية والقليوبية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر تنظيم احتفاليات أخرى لتكريم المتفوقين بباقي المحافظات.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام درسوا مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصة "كيريو" اليابانية المتخصصة، وأدى الطلاب اختبارًا دوليًا معتمدًا لقياس المهارات الرقمية والبرمجية يُعرف باسم “TOFAS” ، لبناء قاعدة واسعة من الطلاب المؤهلين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا اختبارًا دوليًا يُعرف باسم “TOFAS”، وهو اختبار يخوضه أكثر من 12 مليون طالب في اليابان

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب الذين اجتازوا الفصل الدراسي الثاني، حصلوا على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية، بما يعكس جودة المحتوى التعليمي المقدم لهم وارتباطه بالمعايير الدولية.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن دراسة البرمجة لا تقتصر فقط على تعلم كتابة الأكواد، وإنما تسهم أيضًا في تنمية مهارات التفكير المنطقي لدى الطلاب، بما يساعد الطلاب على تنظيم الأفكار وتحليل المشكلات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بصورة أكثر كفاءة، وهي مهارات أصبحت ضرورية لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تستهدف لأول مرة التحول من التعليم النظري إلى التعليم المرتبط بالتطبيق العملي وبناء المهارات الحقيقية للطلاب، مشيرًا إلى إدخال مادة “الثقافة المالية” ضمن الأنشطة التعليمية لطلاب الثاني الثانوي عام وبكالوريا، في إطار إعداد جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد وريادة الأعمال ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الطلاب يدرسون من خلال مادة الثقافة المالية مفاهيم ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، والأسهم، والبورصة، وآليات الاستثمار، وذلك عبر منصة تعليمية يابانية تعتمد على أساليب التعلم التفاعلي التي تشجع الطالب على التعلم الذاتي بطريقة مبسطة وعملية.

