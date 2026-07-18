قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع الأجيال على عرش المراوغات.. هل يحافظ ميسي على التاج أم يخطفه لامين يامال؟
فرانك دي بور: مصر كانت مفاجأة المونديال.. وشوبير أثبت نفسه أمام كبار العالم
كانوا يشيعون جنازة.. استشهاد 8 أشخاص قرب سوق وسط غزة
المشهد قبل الأخير.. موعد مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد ثالث المونديال
نيران الحرب مستمرة.. إيران تستهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالكويت
الكندوز بـ 373 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم السبت 18يوليو 2026
طهران تحت النار.. هجمات أمريكية متواصلة على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز
طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا
تفاصيل ومواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
هل الزواج فرض أم سنة؟.. إذا كنت ممن يرفضونه انتبه لـ7 حقائق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صراع الأجيال على عرش المراوغات.. هل يحافظ ميسي على التاج أم يخطفه لامين يامال؟

لامين يامال
لامين يامال
أمينة الدسوقي

لم يعد نهائي كأس العالم 2026 مجرد مواجهة لتحديد بطل العالم، بل تحول إلى مسرح لواحدة من أكثر القصص إثارة في كرة القدم الحديثة؛ قصة تجمع بين أسطورة صنعت التاريخ وموهبة شابة ترسم ملامح المستقبل.

فعندما يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الإسباني مساء الأحد، ستكون الأنظار موجهة إلى الكأس الذهبية، لكن عدسات الجماهير والمحللين ستتابع أيضاً صراعاً من نوع آخر بين ليونيل ميسي ولامين يامال، على لقب أفضل مراوغ في البطولة.

معركة خفية داخل النهائي

على مدار مباريات كأس العالم 2026، فرض الثنائي نفسه كأبرز نجوم المهارة الفردية، بعدما انفردا بقائمة أكثر اللاعبين نجاحاً في المراوغات.

ويتصدر ليونيل ميسي القائمة بعدما نجح في تنفيذ 25 مراوغة ناجحة، بينما يطارده النجم الإسباني الشاب لامين يامال بـ22 مراوغة، في سباق لا يفصل بينهما سوى ثلاث مراوغات قبل صافرة النهائي.

ولم يتمكن أي لاعب آخر في البطولة من تجاوز حاجز 20 مراوغة ناجحة، ليصبح الصراع محصوراً بين أسطورة تمتلك خبرة سنوات طويلة، وموهبة استثنائية تسعى لكتابة فصلها الأول في تاريخ كرة القدم العالمية.

خبرة الأسطورة أمام جرأة الموهبة

يعرف عشاق كرة القدم أن المراوغة كانت دائماً واحدة من أبرز أسلحة ليونيل ميسي، الذي اشتهر بقدرته الفريدة على تجاوز المدافعين في المساحات الضيقة وصناعة الفارق في أصعب اللحظات.

في المقابل، يقدم لامين يامال نسخة عصرية من اللاعب المهاري، بسرعته الكبيرة وجرأته في المواجهات الفردية، ليؤكد في كل مباراة أنه أحد أبرز المواهب التي أنجبتها الكرة الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.

ومع اقتراب صافرة البداية، تبدو الفرصة مفتوحة أمام الطرفين لحسم لقب "ملك المراوغات" في مونديال 2026؛ إذ يحتاج يامال إلى أربع مراوغات ناجحة إضافية لانتزاع الصدارة، بينما يسعى ميسي لتوسيع الفارق والحفاظ على عرشه حتى النهاية.

نهائي ينتظر لحظة الحسم

بعيدا عن لغة الأرقام، يحمل النهائي مواجهة بين جيلين؛ الأول يمثله ميسي الذي يبحث عن إضافة إنجاز جديد إلى مسيرته الأسطورية، والثاني يقوده لامين يامال، الساعي لإثبات أن المستقبل بدأ بالفعل.

وربما تكون لمسة واحدة أو مراوغة ناجحة كافية لتغيير مسار هذا السباق، في ليلة ينتظر أن تبقى عالقة في ذاكرة جماهير كرة القدم.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

تقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد 19 يوليو 2026، في مواجهة مرتقبة يتطلع خلالها المنتخبان إلى اعتلاء عرش الكرة العالمية وينتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية ضخمة حول العالم، نظراً لما تضمه من نجوم كبار وفي مقدمتهم ليونيل ميسي ولامين يامال.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر شبكة beIN SPORTS المالكة لحقوق بث كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تُبث عبر عدد من القنوات الدولية المالكة للحقوق في مختلف أنحاء العالم، مع تغطية خاصة واستوديوهات تحليلية تسبق اللقاء وتستمر حتى مراسم تتويج البطل.

ليونيل ميسي أسطورة لا تتوقف عن كتابة التاريخ

يواصل ليونيل ميسي تعزيز مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، بعدما حقق معظم الألقاب الممكنة على المستويين الفردي والجماعي ويملك في سجله لقب كأس العالم، وعدداً كبيراً من بطولات الدوري الإسباني والفرنسي، إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس كوبا أمريكا، فضلاً عن تتويجه بالكرة الذهبية عدة مرات، ليصبح اسمه مرادفاً للإبداع والإنجاز داخل المستطيل الأخضر.

لامين يامال الموهبة التي تخطف الأضواء

رغم صغر سنه، نجح لامين يامال في فرض نفسه بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية بفضل مهاراته الاستثنائية وسرعته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق. 

وقدم اللاعب الإسباني مستويات مميزة مع ناديه ومنتخب بلاده، ليصبح أحد أهم المواهب الصاعدة في العالم، ويؤكد أن المستقبل قد يحمل اسمه ضمن قائمة كبار اللعبة إذا واصل التطور بنفس الوتيرة.

كأس العالم 2026 نهائي كأس العالم 2026 منتخب الأرجنتين موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

الأهلي

لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين

الصين: 160 مليار دولار صافي استثمارات أجنبية في 5 أشهر.. والتكنولوجيا تقفز 61%

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

1.24 مليار دولار واردات السلع الاستثمارية و1.46 مليار دولار سلع استهلاكية خلال أبريل

جانب من الحدث

بمشاركة 1000 متسابق من 30 جنسية.. العلمين الجديدة تشهد ماراثون 10K Race the Coast

بالصور

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

أخطر خرافة.. هل يوجد نبات يطرد الثعابين؟ صياد يوضح الحقيقة..فيديو

أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟.. الطريقة الصحيحة للحفاظ على الطعم والقوام

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟

فيديو

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد