نهائي كأس العالم 2026 .. سكالوني وميسي ومارتينيز يرفعون راية التحدي قبل مباراة الأرجنتين وإسبانيا .. ماذا قالوا ؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية الذي يحتضن مساء الأحد نهائي كأس العالم 2026 في مواجهة تاريخية تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في صراع على اللقب العالمي.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة مدافعًا عن اللقب الذي توج به في مونديال قطر 2022 بينما يسعى المنتخب الإسباني لاستعادة أمجاده وإضافة النجمة الثانية إلى تاريخه في نهائي ينتظر أن يشاهده أكثر من مليار ونصف المليار شخص حول العالم.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة وعينه على كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم إذ سيكون الفوز باللقب إنجازًا استثنائيًا باعتباره أول منتخب يحتفظ بكأس العالم منذ نجاح البرازيل في التتويج بنسختي 1958 و1962.

كما يمنح الفوز ليونيل ميسي فرصة إضافة لقب عالمي جديد إلى مسيرته الأسطورية بينما يواصل سكالوني تثبيت مكانته بين أنجح المدربين في تاريخ الكرة الأرجنتينية في الوقت الذي يحلم فيه ديبو مارتينيز بإضافة إنجاز جديد إلى سجله الحافل.

وقبل ساعات من المباراة المرتقبة بعث الثلاثي ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين والقائد ليونيل ميسي والحارس إيميليانو "ديبو" مارتينيز برسائل قوية حملت مزيجًا من الاحترام للمنافس والثقة في قدرة "التانجو" على الاحتفاظ بالكأس.

سكالوني: إسبانيا منتخب متكامل.. وكل شيء فيها يقلقني

أكد ليونيل سكالوني أن المنتخب الإسباني يعيش واحدة من أفضل فتراته خلال السنوات الأخيرة مشيرًا إلى أن ما يقدمه الفريق تحت قيادة لويس دي لا فوينتي يجعله منافسًا استثنائيًا.

وأوضح مدرب الأرجنتين أن قوة "لا روخا" لا تتوقف عند لاعب أو اثنين وإنما تتمثل في المنظومة الجماعية التي تعتمد على الاستحواذ والتحرك المستمر وسرعة تداول الكرة.

وقال سكالوني إن كل عناصر المنتخب الإسباني تثير قلقه سواء من الناحية الفنية أو التكتيكية مؤكدًا أن فريقه يدرك جيدًا حجم الصعوبة التي تنتظره في المباراة النهائية.

وأضاف أن المنتخبين يمتلكان فلسفة لعب متقاربة تعتمد على السيطرة على الكرة وصناعة الفرص من خلال التمريرات وهو ما قد يجعل النهائي واحدًا من أقوى المباريات في البطولة.

لا أفضلية للأرجنتين رغم خبرة النهائيات

ورفض سكالوني الحديث عن وجود أفضلية لمنتخب بلاده بسبب خوض نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي مؤكدًا أن لاعبي إسبانيا يمتلكون خبرات كبيرة في المباريات الحاسمة مع أنديتهم ومنتخبهم.

وأشار إلى أن المباريات النهائية تُحسم بالتفاصيل الصغيرة وأن الخبرة وحدها لا تكفي للفوز بل يجب تقديم مباراة مثالية أمام منافس يملك إمكانيات كبيرة.

وأكد المدير الفني أن الجهاز الفني يحاول التعامل مع المباراة بصورة طبيعية حتى لا تتحول الضغوط النفسية إلى عامل سلبي يؤثر على تركيز اللاعبين.

وقال إن المنتخب الأرجنتيني يخوض استعداداته كما لو كانت أي مباراة أخرى مع الإيمان الكامل بأن الفريق قادر على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.

إشادة خاصة من سكالوني بقائده ميسي

وتحدث سكالوني بإعجاب كبير عن ليونيل ميسي معتبرًا أن ما يقدمه قائد الأرجنتين في سن التاسعة والثلاثين يعد إنجازًا استثنائيًا يصعب تكراره.

وأكد أن استمرار ميسي في قيادة المنتخب إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا يثبت أنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وكشف المدرب الأرجنتيني عن تأثره بالكلمات التي قالها له ميسي عقب التأهل إلى النهائي عندما وصفه بأنه "جزء من تاريخ الكرة" مؤكدًا أن تلك الكلمات تمثل تقديرًا كبيرًا بالنسبة له.

وأضاف أن الجماهير يجب أن تستمتع بكل دقيقة يلعبها ميسي لأن مثل هذه الأساطير لا تتكرر كثيرًا في عالم كرة القدم.

ميسي: سنقدم كل ما لدينا للاحتفاظ بكأس العالم

من جانبه أكد ليونيل ميسي أن المنتخب الأرجنتيني سيخوض النهائي بعقلية الانتصار مشددًا على أن اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم للحفاظ على لقب كأس العالم.

وقال قائد "التانجو" إن شخصية المنتخب الحالية تقوم على عدم الاستسلام مهما كانت ظروف المباراة وهو ما ظهر بوضوح خلال مشوار البطولة بعدما عاد الفريق في أكثر من مواجهة صعبة ليحجز مكانه في النهائي.

وأضاف أن الأرجنتين اعتادت القتال حتى صافرة النهاية مؤكدًا أن هذه الروح ستكون السلاح الأهم أمام المنتخب الإسباني.

ميسي يحذر من قوة إسبانيا.. وليس لامين يامال فقط

ورغم الإشادة الكبيرة التي يحظى بها النجم الإسباني الشاب لامين يامال رفض ميسي اختزال قوة المنتخب الإسباني في لاعب واحد.

وأوضح أن إسبانيا تمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم إلى جانب منظومة جماعية قوية وأسلوب لعب واضح جعلها تستحق الوصول إلى المباراة النهائية.

وأكد أن لامين يامال يمثل مستقبل كرة القدم العالمية لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأرجنتين تمتلك أيضًا لاعبين قادرين على صناعة الفارق في أي لحظة.

وقال إن النهائي لن يكون مواجهة بين ميسي ويامال وإنما صراع بين منتخبين كبيرين يسعى كل منهما لتحقيق المجد.

الصورة التي جمعت ميسي ويامال تعود للواجهة

وتحدث قائد الأرجنتين عن الصورة الشهيرة التي جمعته بلامين يامال عندما كان الأخير رضيعًا خلال إحدى الحملات الخيرية قبل سنوات.

ووصف ميسي تلك الصورة بأنها "جنونية" معبرًا عن دهشته من أن القدر جمعهما بعد كل هذه السنوات في نهائي كأس العالم.

وأضاف أن يامال أصبح واحدًا من أبرز نجوم الكرة العالمية متمنيًا له مستقبلاً كبيرًا لكن بعد انتهاء المباراة النهائية.

ديبو مارتينيز: نريد إنهاء النهائي بشباك نظيفة

أما الحارس إيميليانو "ديبو" مارتينيز فأكد أن المنتخب الأرجنتيني يمتلك قوة هجومية كبيرة ظهرت طوال البطولة لكنه شدد على ضرورة تحسين الأداء الدفاعي في المباراة النهائية.

وأوضح أن الفريق استقبل عددًا من الأهداف خلال مشواره بالمونديال ولذلك فإن الهدف الأساسي سيكون الحفاظ على نظافة الشباك أمام منتخب يمتلك هجومًا قويًا مثل إسبانيا.

وأضاف أن أي حارس مرمى يحلم بخوض نهائي كأس العالم والخروج بشباك نظيفة مشيرًا إلى أن ذلك سيكون أفضل سيناريو ممكن بالنسبة له.

ديبو: الضغوط لا تؤثر علي

وأكد حارس أستون فيلا الإنجليزي أنه لا يشعر بأي ضغوط مهما كانت أهمية المباراة وقال إن ثقته بنفسه لا تتغير سواء كان يخوض مباراة ودية أو نهائي كأس العالم موضحًا أن الحارس يجب أن يتحلى بالهدوء وينقل هذه الثقة إلى زملائه طوال المباراة.

وأشار إلى أن دوره لا يقتصر على التصديات فقط وإنما يشمل أيضًا قيادة الخط الخلفي ومنح اللاعبين الشعور بالأمان داخل الملعب.

رسالة مؤثرة من مارتينيز قبل النهائي

وكشف ديبو مارتينيز عن مشاعره قبل النهائي مؤكدًا أنه يشعر أحيانًا بالتأثر عندما يسترجع الرحلة التي عاشها مع المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة.

وقال إن الوصول إلى نهائيين متتاليين في كأس العالم يعد إنجازًا تاريخيًا مطالبًا زملاءه بالاستمتاع بكل لحظة قبل المباراة لأن مثل هذه الفرص قد لا تتكرر كثيرًا في مسيرة أي لاعب.

وأضاف أن المنتخب يلعب من أجل إسعاد ملايين الأرجنتينيين وأن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.