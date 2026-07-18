لابورت يثير الجدل قبل النهائي ويطالب بتحكيم حازم أمام الأرجنتين

أطلق إيمريك لابورت، مدافع المنتخب الإسباني، تصريحات قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن نجاح المباراة يعتمد إلى حد كبير على قدرة الحكم على فرض الانضباط داخل أرض الملعب ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في سير اللقاء

وأوضح لابورت أن المنتخب الإسباني لا يخشى القوة البدنية أو الالتحامات، لكنه شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وأشار إلى أن بعض المباريات السابقة شهدت حالات أثارت استغراب اللاعبين، معتبرًا أن هناك تصرفات لم تلق العقوبات المناسبة، وهو ما قد يمنح بعض الفرق أفضلية غير مستحقة خلال المباريات.



وأضاف المدافع الإسباني أن السماح بمثل هذه السلوكيات في بطولة بحجم كأس العالم قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على مجريات اللقاء، مؤكدًا أن مسؤولية الحكم تتمثل في إيقاف أي تجاوز منذ اللحظات الأولى، حتى لا تتحول المباراة إلى صراع بعيد عن المنافسة الرياضية المشروعة.

وأكد لابورت أن المنتخب الإسباني التزم طوال مشواره في البطولة باللعب النظيف، ولم يعتمد على العنف أو التدخلات الخطيرة، معربًا عن أمله في أن تحظى المباراة النهائية بتحكيم عادل يضمن تكافؤ الفرص بين المنتخبين، مشيرًا إلى أن القرارات التحكيمية قد يكون لها تأثير مباشر في تحديد هوية البطل.



وكشف أن أسلوب لعب المنتخب الأرجنتيني كان محور نقاش داخل معسكر إسبانيا، موضحًا أن اللاعبين يدركون أن التعامل مع مثل هذه الأمور ليس بأيديهم، وإنما يقع على عاتق الحكم الذي يجب أن يفرض احترام القوانين ويحافظ على سير المباراة داخل الإطار الرياضي



وعن مواجهة ليونيل ميسي، أكد لابورت أنه يكن كل الاحترام للنجم الأرجنتيني، لكنه شدد على أن قيمة التتويج بكأس العالم لا ترتبط باسم المنافس، موضحًا أن الفوز باللقب سيظل الإنجاز الأهم في مسيرة أي لاعب مهما كان الطرف الآخر.

ومن المقرر أن يتولى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش إدارة المباراة النهائية، بعدما وقع عليه الاختيار لقيادة هذا الحدث العالمي، مستندًا إلى خبراته الكبيرة في إدارة المواجهات الحاسمة والنهائيات الكبرى على الساحة الأوروبية والدولية





