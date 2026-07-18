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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يفتح اليوم باب الترشيح لعضوية رابطة الأندية

رابطة الاندية المحترفة
رابطة الاندية المحترفة
رباب الهواري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول، اعتبارًا من اليوم السبت 18 يوليو، على أن يستمر استقبال طلبات الترشح حتى يوم 20 من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي المعتمدة من الاتحاد، في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2026/2027.
 

موعد انتخابات مجلس إدارة الرابطة


حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026 موعدًا لإجراء انتخابات مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول، حيث تنطلق أعمال الجمعية الانتخابية في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، لاختيار مجلس الإدارة الذي سيتولى إدارة شؤون الرابطة خلال الموسم الكروي 2026/2027.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التنظيمية التي يطبقها الاتحاد لضمان تشكيل مجلس إدارة جديد يقود الرابطة خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تطوير مسابقات الدوري الممتاز وتعزيز التعاون بين الأندية والاتحاد.


ضوابط وشروط الترشح


حدد الاتحاد المصري لكرة القدم عددًا من الضوابط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة، حيث اشترط أن يكون المرشح من خارج مجالس إدارات الأندية، وألا يشغل أي منصب إداري أو وظيفي داخل النادي الذي يقوم بترشيحه.


وتهدف هذه الشروط إلى ضمان استقلالية مجلس إدارة الرابطة، وتجنب أي تضارب في المصالح، بما يسهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المسابقة بصورة أكثر حيادية وشفافية.


آلية إرسال الترشيحات


طالب الاتحاد جميع أندية القسم الأول بإرسال أسماء المرشحين خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشح، على أن يتم إرسال الملفات والبيانات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد، مع الالتزام بكافة الشروط والإجراءات المنظمة لعملية الترشح.


ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تلقي طلبات الترشح من الأندية، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين تمهيدًا لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، واختيار مجلس إدارة جديد يتولى مسؤولية إدارة رابطة أندية القسم الأول خلال الموسم ال

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