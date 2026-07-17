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رابطة الأندية تنسق مع حسام حسن لحسم فترات التوقف الدولي في الموسم الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تنسق مع حسام حسن لحسم فترات التوقف الدولي في الموسم الجديد

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة لعقد اجتماع تنسيقي مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك لمناقشة فترات التوقف الدولي خلال الموسم الكروي الجديد، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المنتخب وجدول منافسات الدوري الممتاز.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المبكر بين الطرفين لتحديد مواعيد التوقفات المحلية بما يتماشى مع الأجندة الدولية، ويمنح المنتخب الوطني الوقت الكافي للاستعداد للاستحقاقات المقبلة دون التأثير على انتظام مسابقة الدوري.

وتضع رابطة الأندية دعم المنتخب الوطني على رأس أولوياتها، في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ومعاونه إبراهيم حسن، إلى توفير معسكرات إعداد مناسبة تضمن تجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل خوض التصفيات والبطولات الرسمية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع استعراض الأجندة الدولية للموسم الجديد، إلى جانب مناقشة مدة المعسكرات وفترات الإعداد التي يحتاجها المنتخب، بهدف الحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة.

كما يتصدر ملف تخفيف ضغط المباريات وتفادي تلاحم المواسم جدول أعمال الاجتماع، حيث يسعى الطرفان إلى التوصل لصيغة توافقية تحقق التوازن بين انتظام منافسات الدوري، ومراعاة احتياجات الأندية، مع توفير الوقت الكافي للجهاز الفني للمنتخب لتنفيذ برنامجه الإعدادي والوصول بـ"الفراعنة" إلى أعلى درجات الجاهزية.

رابطة الأندية المصرية المحترفة حسام حسن منتخب مصر

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