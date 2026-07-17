بعد سؤال "صدى البلد".. وزارة التموين تفحص تظلمات البطاقات المتوقفة بسبب المدارس الخاصة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال وفحص تظلمات أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، ومن بينها البطاقات التي تم إيقافها بسبب قيد الأبناء في مدارس خاصة، من خلال منصة مصر الرقمية، تمهيدًا لبحث مدى أحقية أصحابها في استمرار الحصول على الدعم.

تقديم المستندات التي تثبت أحقيته في الدعم

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على صاحب البطاقة تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له، وتقديم المستندات التي تثبت أحقيته في الدعم، مثل خطاب رسمي يوضح قيمة المصروفات الدراسية أو أي مستندات أخرى مرتبطة بسبب إيقاف البطاقة.

وأكدت أن جميع طلبات التظلم تخضع للفحص، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم وفقًا للضوابط المعتمدة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية.

باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو الماضي

وأشارت الوزارة إلى أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو الماضي أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، ويعتقدون أن محددات العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليهم.

حيث يتم تقديم التظلم من خلال استكمال نموذج تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص، وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، على أن تتولى مديريات التموين مراجعة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الانتهاء من الفحص.

وأوضحت وزارة التموين أن إيقاف عدد من البطاقات جاء في إطار تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، والتي تشمل امتلاك وحدة سكنية فاخرة، أو شركة، أو سيارة فارهة، أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، إلى جانب إلحاق الأبناء بمدارس دولية.

كما أشارت إلى أن بعض المواطنين تقدموا بتظلمات بعد إيقاف بطاقاتهم نتيجة قيد أبنائهم في مدارس خاصة، مؤكدين أنها ليست مدارس دولية، وهو ما يتم التحقق منه خلال فحص طلبات التظلم.

رد رئيس الوزراء على سؤال "صدى البلد"

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رد على "سؤال صدى البلد"، بشأن حذف المواطنين من بطاقات التموين دون معايير واضحة.

وقال رئيس الوزراء أن تنقية بطاقات التموين يتم على أسس واضحة تم الإعلان عنها لافتا الي أي أسرة تم حذفها وتري انها ظلمت في ملف تنقية بطاقات التموين تتقدم بتظلم مؤكدًا أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين الذين يرون أن بياناتهم لا تعكس أوضاعهم الحقيقية، حيث يتم فحص كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للبيانات المتوافرة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس جميع التظلمات لمعرفة من يستحق مؤكدا أن هناك أسر عادت مرة أخري للمنظومة مشيرا الي انه اذا ظهر وجود خطأ لأي مواطن سوف يتم إعادته للمنظونة التموينية فورا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية تنقية بطاقات الدعم تستند إلى معايير واضحة تعكس مستوى دخل الأسرة، مشددًا على أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بأي مواطن يستحقه.

الالتحاق بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعتمد على مجموعة من المؤشرات عند مراجعة بيانات الأسر، من بينها “الالتحاق بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات، وامتلاك وحدات سكنية في مجتمعات سكنية فاخرة، أو سيارات حديثة” باعتبارها مؤشرات تساعد في تقييم المستوى الاقتصادي للأسرة.

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، شدد رئيس الوزراء على أن الخبز المدعم وخبز التموين متوافران دون أي تغيير في آليات الدعم أو التوزيع، مؤكدًا استمرار الدولة في توفيرهما للمواطنين، بينما يظل بيع الخبز الحر خارج منظومة الدعم القائمة.