أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك دخلت في مفاوضات مع بعض الأسماء لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد، وعلى رأسهم المغربي عبدالسلام وادو، كما تم ترشيح اسم فادلو ديفيز الذي سبق وتولي تدريب فريق الرجاء المغربي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الأسماء التي تم الاعلان عنها، وجدت حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور نادي الزمالك، والذين يطالبون بالتعاقد مع مدير فني أجنبي جيد، طالما لن يتم الابقاء على معتمد جمال.

وأضاف: جمهور الزمالك طالب بالتعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية جيدة، خصوصًا أن معتمد جمال يمتلك سيرة ذاتية أفضل من الأسماء الأجنبية التي تم الدخول في مفاوضات معها خلال الساعات الماضية.