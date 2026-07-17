أمير هشام: معتمد جمال مرشح لقيادة منتخب مصر الأوليمبي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك عدد من المرشحين لقيادة منتخب مصر الأوليمبي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن معتمد جمال هو أبرز المرشحين الآن لقيادة المنتخب الأوليمبي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: شوقي غريب مرشح ليتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، والذي سبق وعمل فيه علاء نبيل وفينجادا ومحمود سعد.

وأضاف: معتمد جمال حاليًا هو الأسم الأبرز على طاولة اتحاد الكرة من أجل تولي منصب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.

وأوضح: معتمد جمال ترك تدريب الزمالك بالفعل، وهو الاسم الأقرب لتولي منصب مدرب المنتخب الأوليمبي.