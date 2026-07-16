أحرجنا حامل اللقب امام العالم.. شوبير: أرفع القبعة لمنتخب مصر وحسام حسن

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "الفراعنة" كانوا المنتخب الأفضل في مواجهة بطل العالم، رغم الخروج من البطولة.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية: "والله العظيم أرفع القبعة لمنتخبنا الوطني، أحسن منتخب لعب ضد الأرجنتين، وأكتر منتخب أحرج الأرجنتين".

وأضاف: "سجلنا هدفين، واتلغى لنا هدف، وكان لنا ضربة جزاء لم تُحتسب، وقدمنا كرة جميلة جدًا ورائعة".

وواصل شوبير إشادته بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قائلًا: "شهادة شكر وتقدير واحترام لحسام حسن، لأنه ملعبش بطريقة دفاعية زي إنجلترا، وكان عنده الجرأة إنه يهاجم ويقدم كرة هجومية أمام بطل العالم".

وكان منتخب الأرجنتين قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أتلانتا ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم 2026

ويضرب منتخب الأرجنتين، بقيادة ليونيل ميسي، موعدًا مع منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته مساء الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل النسخة الحالية من المونديال.