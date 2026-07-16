الجيش الإيراني: سيظل مضيق هرمز مُغلقاً وسنقاوم حتى النهاية

نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أن طهران قادرة على فرض السيطرة على مضيق هرمز انطلاقا من كل شبر من أراضي إيران.



وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني في تصريحات له: قدرة إيران على فرض سيطرتها على مضيق هرمز لا تعتمد مطلقا على السواحل أو الجزر ، مشيرًا إلى أن استراتيجية إيران في السيطرة على مضيق هرمز ثابتة وحاسمة.



وأضاف العميد محمد أكرمي نيا: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت واشنطن لا تعترف بنظامنا القائم على سيادة القانون فالسيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز أصبحت مطلبا وطنيا في إيران.

واختتم المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا تصريحاته: سنقاوم حتى النهاية وسنجعل التدخلات الأمريكية في المنطقة عديمة الأثر.

ومنذ قليل ، أعلن الجيش الإيراني استهداف عدة منشآت ومنظومات "باتريوت" أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.



وقال الجيش الإيراني في بيان له: استهدفنا بمسيرات انقضاضية قبل ساعة، أنظمة اتصالات وخزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في الأردن.

وأضاف الجيش الإيراني: استهدفنا عبر مسيرات "ارش" أنظمة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت.



واختتم الجيش الإيراني بيانه قائلاً: بالمرحلة العاشرة لعملية الصاعقة استهدفنا بالمسيرات مستودعات وقود الجيش الأمريكي بقاعدة السالم الجوية بالكويت.