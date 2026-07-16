إبراهيم فايق عن ميسي: آخر 10 دقائق في كل مباراة كأن الجن بيركبه.. لاعب خارج أي تقييم

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بالمستوى الاستثنائي الذي يقدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن قائد منتخب الأرجنتين يواصل إبهار الجميع رغم تقدمه في العمر.

وقال فايق خلال برنامج "فايق في المونديال": "الولا ميسي ده جن يا جدعان، آخر عشر دقايق من كل ماتش فيه جن بيركبه، مش عارف أقول ما شاء الله ولا مقولش، الواد 40 سنة ولا تحس عليه."

وجاءت تصريحات فايق بعد تأهل منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، إلى نهائي كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي مع منتخب إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي. نيوجيرسي.