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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4.5 مليون خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية.. حصاد مستشفيات جامعة الزقازيق خلال العام المالي 2025 /2026

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
نهلة الشربيني

حصاد مستشفيات جامعة الزقازيق 

 

4.5 مليون خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية و61.3 ألف تدخل جراحي وأكثر من 1.1 مليون متردد

2.6 مليون تحليل طبي و338.7 ألف فحص بالأشعة

 و34.2 ألف جلسة غسيل كلوي تعكس كفاءة المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، لتطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أعلنت جامعة الزقازيق حصاد أداء مستشفياتها الجامعية خلال العام المالي 2025/2026، والذي يعكس استمرار تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية، والتوسع في التخصصات الدقيقة، بما يعزز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن المستشفيات الجامعية تواصل أداء رسالتها في تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب دورها في التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل دعم مستشفياتها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، ويرتقي بجودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المنظومة الصحية، والتوسع في الخدمات الطبية التخصصية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي، ويعزز مكانة مستشفيات جامعة الزقازيق كواحدة من أكبر وأعرق الصروح الطبية الجامعية في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب، أن مؤشرات الأداء التي حققتها مستشفيات جامعة الزقازيق خلال العام المالي 2025/2026 تعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الصحية، موضحًا أن المستشفيات قدمت 4,520,721 خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية شملت مختلف الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح أن هذه الخدمات تضمنت استقبال 1,125,434 مترددًا بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ، إلى جانب تقديم الرعاية لـ10,815 مريضًا بالأقسام الداخلية ونظام اليوم الواحد، وإجراء 61,278 تدخلًا جراحيًا في مختلف التخصصات، منها 25,430 عملية جراحية كبرى، فضلًا عن استقبال 15,716 حالة بوحدات العناية المركزة، وتنفيذ 12,272 منظارًا، والتعامل مع 7,860 حالة طوارئ حرجة.

وأضاف أن المستشفيات واصلت تقديم خدماتها التخصصية، حيث تم إجراء 3,016 حالة قسطرة قلب وأوعية دموية ومخية، وتنفيذ 70,096 فحص إيكو ورسم قلب، إلى جانب تقديم 34,156 جلسة غسيل كلوي، و17,803 جلسات علاج كيماوي وإشعاعي، و75,097 جلسة علاج طبيعي وتأهيل، بالإضافة إلى 7,764 خدمة في مجال الطب النفسي، بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية والإمكانات العلاجية بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات حققت معدلات متميزة في خدمات التشخيص والدعم الطبي، حيث أجرت 2,648,176 تحليلًا طبيًا ومعمليًا وباثولوجيًا، و338,696 فحصًا بالأشعة التشخيصية والتداخلية، إلى جانب تقديم 44,804 خدمات ببنوك الدم ومشتقاتها، و10,118 فحصًا لوظائف الجهاز العصبي، ورعاية 5,609 طفلًا داخل وحدات حديثي الولادة والمبتسرين، فضلًا عن تنفيذ 4,697 تدخلًا دقيقًا، و1,884 خدمةً للرعاية العاجلة والأساسية والتغذية العلاجية.

وأضاف أن مستشفيات جامعة الزقازيق تواصل العمل وفق خطة متكاملة لتطوير الخدمات الطبية، ورفع كفاءة منظومة التشغيل، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز سرعة الاستجابة، وتقديم خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المرضى.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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