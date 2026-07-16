شوبير يشيد بأداء منتخب مصر أمام الأرجنتين: الأفضل بين جميع المنافسين

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب الوطني كان الأفضل بين جميع المنتخبات التي واجهت بطل العالم خلال مشواره في البطولة، بعدما ظهر بصورة مشرفة وقدم أداءً استحق عليه الإشادة.

وأكد شوبير، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن منتخب مصر نجح في إحراج المنتخب الأرجنتيني، وفرض عليه أسلوب لعبه في العديد من فترات المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا كرة هجومية جميلة وأظهروا شخصية قوية أمام أحد أقوى منتخبات العالم، وهو ما نال احترام الجميع.

وأضاف أن المنتخب المصري تمكن من تسجيل هدفين في شباك الأرجنتين، كما أحرز هدفًا آخر لم يتم احتسابه، وهو ما يعكس حجم الخطورة التي شكلها الفريق على دفاعات المنافس، مؤكدًا أن المنتخب كان قريبًا من تحقيق نتيجة تاريخية لولا بعض التفاصيل الصغيرة التي حسمت المواجهة لصالح الأرجنتين.

ووجه أحمد شوبير إشادة كبيرة إلى المدير الفني حسام حسن، معتبرًا أنه يستحق التقدير على الطريقة التي خاض بها اللقاء، بعدما رفض الاعتماد على الأسلوب الدفاعي البحت، واختار اللعب بشجاعة وثقة أمام منتخب يمتلك كوكبة من أفضل لاعبي العالم.

وأوضح أن الجهاز الفني تعامل مع المباراة بعقلية هجومية، وسعى إلى مبادلة الأرجنتين السيطرة وصناعة الفرص، وهو ما منح المنتخب المصري أفضلية فنية في أوقات عديدة، وأكد أن الأداء كان مشرفًا ويعكس تطور شخصية الفريق.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب المصري خرج من البطولة مرفوع الرأس، بعدما قدم واحدة من أفضل مبارياته في السنوات الأخيرة، وأثبت أنه قادر على منافسة كبار المنتخبات عندما يلعب بثقة وشجاعة، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يمنح الجماهير المصرية الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا للكرة المصرية، ويؤكد أن المنتخب يسير في الطريق الصحيح نحو المنافسة على أعلى المستويات الدولية.



