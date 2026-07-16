محمد مراد يكشف كواليس لقاء الرئيس السيسي ببعثة منتخب مصر بعد إنجاز المونديال

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ببعثة المنتخب عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الرئيس حرص على توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني على ما قدموه خلال البطولة.

منتخب مصر

وقال مراد، خلال استضافته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern Mti"، إن الرئيس السيسي كان سعيدًا بما حققه المنتخب، وأكد أن الأداء الذي قدمه اللاعبون أعاد ارتباط الجماهير بمنتخب مصر، خاصة الأطفال، وأعاد حالة الالتفاف الشعبي حول الفريق الوطني.

وأضاف أن بعثة المنتخب كانت تشعر بحزن شديد بعد الخروج من كأس العالم، لاعتقاد الجميع أن الفريق كان قادرًا على الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة، إلا أن كلمات السيد الرئيس السيسي كان لها أثر كبير في رفع الروح المعنوية.

وأشار مراد إلى أن الرئيس أشاد بجميع أفراد البعثة، مؤكدًا أن ما تحقق في كأس العالم يمثل مصدر فخر للمصريين، وأن المنتخب نجح في استعادة ثقة الجماهير وإعادة الانتماء للمنتخب الوطني من جديد.