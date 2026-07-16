مشاجرة بسبب دفن جثمان.. الداخلية تكشف التفاصيل وتضبط المتهمين بواقعة أطفيح

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل منطقة مقابر بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة.

مشاجرة أطفيح

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 14 يوليو الجاري، حيث تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم شخصًا ونجله وشقيقه، أصيب اثنان منهم بجروح وكدمات متفرقة، وطرف ثانٍ مكون من 6 أشخاص، أحدهم مصاب، وجميعهم مقيمون بمحافظة بني سويف.

وأضافت أن الطرفين تعديا على بعضهما باستخدام أداة حديدية وعصا خشبية، بسبب رغبة الطرف الثاني في دفن جثمان أحد ذويهم بقطعة أرض مملوكة للدولة وملاصقة لمقابر أهالي قرية الطرف الأول، قبل أن يتراجعوا عن ذلك ويقوموا بدفن الجثمان في مقابرهم الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.