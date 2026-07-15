الولد مات.. القبض على المتهمين بإطلاق النار على طالب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على طالب بسلاح نارى مما أدى لوفاته بأسيوط .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب "توفى متأثراً بإصابته بطلق خرطوش" – مقيم بدائرة المركز )، وبسؤال والده (موظف – مقيم بذات الدائرة) إتهم (عاملان – مقيمان بمحافظة البحيرة) بإحداث إصابة نجله بطلق نارى مما أدى لوفاته.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهما، وتم بإرشاد أحدهما ضبط (السلاح النارى المستخدم فى الواقعة) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة حيث قام أحدهما بإشهار سلاح نارى (فرد خرطوش) فى وجه المجنى عليه معتقداً خلوه من الطلقات على سبيل المزاح مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .





